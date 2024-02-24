台積電熊本廠開幕 外派員工：帶著行李就可以生活

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中熊本24日電）台積電熊本廠JASM今天開幕，自台灣外派熊本的台積電員工說，JASM成員有台灣人和日本人，可以相互學習，預期將會是台積電全球製造足跡的重要里程碑。他透露，在公司協助下，只要帶著行李就可以到熊本生活。

半年前舉家搬到熊本的台積電員工說，台灣及日本文化不同，台灣人比較有彈性，日本人則較規矩，雙方一定要磨合。日本員工一開始覺得台灣員工奇怪，不過，慢慢就接受，覺得節奏要與時俱進。

他認為，JASM成員有台灣人與日本人，這是蠻好的經驗，日本人可以學習台灣人的彈性，台灣人則可以學習日本人的「匠人精神」，預期這一模式對於台積電全球製造足跡將會是重要里程碑。

對於熊本的印象，他說，水質乾淨、空氣非常好，由於在台灣常吃日本料理，飲食方面沒有問題。他回想起飛抵熊本的第一天，剛過中午，找一家餐廳用餐，老闆得知他來自台灣，非常開心，主動熱情分享食物。

他並透露，在公司的協助下，家人只要帶著行李就可以在熊本生活；小孩就學方面，台積電會協助上國際學校，包含幼稚園、小學、中學。

2023年3月外派熊本的台積電女性經理說，熊本的氣候相對台灣冷，去年底、今年初熊本下大雪，對台灣人來說還蠻痛苦的；不過，開車上班路上可以看到藍天白雲、阿蘇山，每天心情都不錯。

她觀察外派熊本的前半年，當時台灣人少，去年8月及9月比較多台灣員工到熊本；到10月、11月就發現超市出現很多台灣的商品及文字，覺得很親切。（編輯：張良知）1130224