魏哲家開口一句話 索尼從採購談判轉為生產合作

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（中央社記者張建中熊本24日電）台積電熊本廠JASM今天開幕，索尼總裁暨執行長吉田憲一郎回憶與台積電合資成立JASM的往事。他表示，3年多前台積電總裁魏哲家對他說「台積電考慮在日本生產」，希望索尼能夠協助，直接促成了雙方生產合作。

吉田憲一郎今天出席儀式，祝賀JASM順利開幕。他說，2021年1月和索尼半導體事業部門負責人，一起在台北與魏哲家見面，當時原本想討論索尼採購邏輯晶圓。

吉田憲一郎表示，會議一開始，魏哲家就開口說，台積電正考慮在日本生產，希望索尼能夠協助。會議主題隨即從採購談判，轉變為生產合作。JASM今天能順利舉辦開幕儀式，深感激動，感謝為JASM全力以赴的相關人員。

他說，通訊、電腦及行動等領域出現很多創新，人工智慧（AI）是其中之一；在這些領域中，晶片設計廠扮演重要角色。

吉田憲一郎表示，台積電創辦人張忠謀創立台積電，建立晶圓代工營運模式，為設計提供基礎，對經濟社會做出重大貢獻。索尼並不是晶片設計廠，在熊本生產影像感測器，且市占率居世界第一。

他說，索尼不僅重視設計，也非常重視生產製造，在生產方面跟台積電學到很多，當中設備非常重要，但最重要的是人才；索尼派200多人到JASM工廠裡面工作，透過這次興建邏輯半導體廠，對員工是寶貴經驗。

電裝株式會社董事長暨總經理林新之助表示，今天對於日本半導體、汽車產業和熊本都是重大的一天。短期能夠完成雄偉的工廠，都是營造公司流血流汗努力的成果。

林新之助說，電裝株式會社是汽車產業一份子，將與汽車和半導體界人士攜手合作，讓JASM這座雄偉的工廠，成為對熊本和業界不可或缺的存在。

他指出，汽車產業未來隨著電動化與智慧化發展，感應器、功率半導體和微電腦需求擴大，對於半導體需求也將日益成長。汽車發展仰賴半導體，JASM製造的產品將用於未來交通，希望今後JASM強勁成長，促進熊本發展，並像水一樣，成為當地不可獲缺的一份子。

魏哲家感謝日本政府及重要夥伴堅定的支持及合作，表示對於這次合資成功至關重要，並說吉田憲一郎和林新之助在打造JASM過程中扮演關鍵角色。

魏哲家說，索尼影像感測器一直保持全球第一地位，致力於開發新型感測技術，讓人類及裝置視覺及辨識能力提升到新高度，吉田憲一郎是富有遠見領導者，能夠迎接新挑戰，持續創造新價值，能夠以高瞻遠矚的眼光推動集團管理。

他並表示，電裝株式會社是汽車品牌、先進技術和零組件開發商，林新之助是傑出領導者，擅長領導統御，在不同價值觀及技能間，建立同理心並發揮最大優勢，推動電裝強化價值成長。（編輯：張良知）1130224