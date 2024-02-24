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台積電熊本廠開幕
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台積電日本廠進度遠超美國 經濟學人列勞資關係、政府補助等3關鍵

2024/2/24 20:06（2/24 20:39 更新）
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台積電24日舉行日本熊本廠開幕典禮，進度遠超越美國亞利桑那州廠。（中央社製圖）
台積電24日舉行日本熊本廠開幕典禮，進度遠超越美國亞利桑那州廠。（中央社製圖）
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（中央社熊本24日綜合外電報導）台積電今天舉行日本熊本廠開幕典禮，備受全球矚目，與台積電在美國亞利桑那州的設廠進度形成鮮明對比。英國媒體「經濟學人」點出3個主要原因。

台積電在日本不僅首座晶圓廠已開幕，並已宣布熊本二廠預計今年底動工、2027年底開始營運。

反觀台積電也正在亞利桑那州興建2座工廠，但去年夏天已將首廠投產時間從2024年延後到2025年，今年1月又宣布，原定2026年開幕的二廠最快要到2027或2028年才能投產，且原本規劃生產目前市場上最先進的3奈米晶片，如今可能用來生產沒這麼高階的晶片。

「經濟學人」（The Economist）報導，日本與美國政府都渴望擴大本國的晶片生產，也都正在尋求外國企業的協助。但台積電在兩國的設廠進度為何有如此落差？第1個原因在於勞資關係。

台積電與亞利桑那州建築業工會（Arizona Building and Construction Trades Council）為了使用台籍工人來建廠一事，長久僵持不下。經過數月談判，雙方終於在去年12月達成協議，台積電承諾僱用和培訓亞利桑那州的勞工。

相比之下，工運行動在日本則相對少見。日本每年因罷工損失的勞動力不到1萬天，美國則超過100萬天。

第2個原因，是台積電在日本得到有助益的當地企業合夥。

日本汽車零件製造商電裝（Denso）和日本電子大廠索尼（Sony）的晶片製造部門都持有熊本廠少數股權，日本車廠豐田（Toyota）本月稍早也加入投資。這些日企都擁有在日本完成大型計畫的豐富經驗。

但在亞利桑那州，台積電目前是獨立設廠，且自1990年代以來台積電未曾在美國進行過大型計畫。

第3項原因在於補助。日本和美國政府都提供獎勵來吸引全球晶片製造商，其中日本政府同意補助台積電熊本廠一半的資本支出，台積電也已收到這筆資金。

相較下，台積電迄今尚未從美國2022年通過的「晶片法案」（Chips and Science Act）獲得任何資金。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130224

圖為台積電熊本一廠外觀。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日
圖為台積電熊本一廠外觀。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日
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