米玉傑、秦永沛任台積電營運長 專家：未來鐵三角

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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電召開臨時董事會，核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑及營運資深副總經理秦永沛為執行副總經理暨共同營運長，兩人將直接對總裁魏哲家負責。產業專家表示，魏哲家帶領秦永沛和米玉傑將成台積電未來鐵三角。

台積電董事長劉德音去年預告今年股東常會後將退休，預計由魏哲家接任董事長。台積電新一代的接班布局備受外界關注。

台積電今天召開臨時董事會，核准任命米玉傑及秦永沛為執行副總經理暨共同營運長，於3月1日生效。米玉傑及秦永沛兩人，以及人力資源、財務、法務與企業規劃4個組織將直接對魏哲家負責；其他內部組織單位則改對米玉傑及秦永沛負責。

台積電內部同步公告，自3月1日起，研究發展資深副總經理羅唯仁、企業策略辦公室資深副總經理凱西迪（Rick Cassidy）以及資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤將轉至總裁辦公室轄下增設的企業策略發展組織，直接對魏哲家報告。

此外，歐亞業務及技術研究資深副總經理侯永清將擔任秦永沛的副手，業務開發資深副總經理張曉強將擔任米玉傑的副手。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨說，台積電要持續扮演半導體業領頭羊角色，不僅要維持高營運效率服務全球關鍵客戶，並要投入前瞻技術研發，支持客戶未來技術需求。

楊瑞臨表示，米玉傑多年負責台積電研發業務，秦永沛是負責台積電台灣及海外所有生產廠區的營運管理，預料兩人在魏哲家的帶領下，將會是台積電未來營運的鐵三角。

台積電創辦人張忠謀於去年出席台積電全球研發中心啟用典禮重提2個觀念，第1是科技企業必須技術自主，第2是研發與製造要緊密合作。而米玉傑和秦永沛正是分別來自台積電研發及製造兩大關鍵組織。

楊瑞臨指出，台積電安排張曉強擔任米玉傑副手，將有助於米玉傑進一步了解客戶未來需求，掌握研發方向。有別於過去劉德音與魏哲家分工，劉德音對外，魏哲家對內，隨著台積電展開全球製造布局，並具生態系關鍵地位，未來米玉傑和秦永沛國際接觸機會都將增多。（編輯：張良知）1130229