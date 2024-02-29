張忠謀：魏哲家經歷3主動出擊部門 準備最齊全CEO

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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電創辦人張忠謀今天出席陽明交通大學頒授台積電總裁魏哲家名譽博士學位典禮。張忠謀表示，魏哲家經歷過台積電3個主動出擊的部門，包括研發、製造及業務開發，是準備最齊全的CEO。

陽明交通大學今天舉辦魏哲家名譽博士學位頒授典禮，張忠謀出席致詞。他說，魏哲家最近6年是台積電總裁，是一個準備最齊全的CEO（Chief Executive Officer，指行政總裁或執行長）。

張忠謀說，台積電有3個主動出擊的部門，也有許多幕僚機構，兩種一樣重要；主動出擊的部門有研發、製造及業務開發，對於客製化產品的公司，業務開發非常重要。

張忠謀表示，看魏哲家的履歷，是耶魯電機系博士，做過研發，學校教育也完全是研發方面。

張忠謀指出，魏哲家在好幾家公司工作過，包括德州儀器，也是做研發工作；加入台積電也做過研發及製造，當時負責主流技術營運，管的是6吋及8吋廠，領導1.2萬人。

台積電當時正想成立全公司的業務開發，要跟客戶、市場接觸，張忠謀說，魏哲家轉為僅領導60至70人，他還是欣然接受，這對他是加分，是在培養他；雖然沒有機會讓他管人事等幕僚部門，不過魏哲家是準備最齊全的CEO。

張忠謀除向魏哲家恭喜外，同時表示陽明交大做了一個好的選擇。（編輯：張良知）1130229