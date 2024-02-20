鴻海50週年晚宴蘋果庫克錄影致意 魏哲家、孫正義現身

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海今晚舉行50週年晚宴，與會人士轉述，蘋果執行長庫克透過錄影方式表達祝賀之意，蘋果營運長威廉斯現身出席。此外台積電總裁魏哲家、日本軟銀集團執行長孫正義等親自到場。

鴻海晚間舉行50週年晚宴，現場貴賓採邀請制，且媒體需有邀請函並報名才能參與，現場地下2樓會場精心佈置，有50週年晚宴背板與紅地毯，一旁還展出鴻海設計的Model系列電動車款。

鴻海50週年晚宴現場貴賓雲集，根據與會人士轉述，鴻海創辦人郭台銘親自出席外，蘋果（Apple）營運長威廉斯（Jeff Williams）也親臨到場，蘋果執行長庫克（Tim Cook）則透過錄影方式表達祝賀之意。

此外，台積電總裁魏哲家提前在下午現身鴻海晚宴現場，日本軟體銀行集團執行長孫正義也親自出席。

在政府部門，行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、總統府資政沈榮津等親自到場祝賀。產業界部分，台灣電電公會理事長李詩欽、鴻華先進副董事長左自生、Gogoro創辦人暨執行長陸學森等也親臨晚宴現場。

鴻海董事長劉揚偉在會前表示，鴻海要從製造的鴻海邁向平台科技的鴻海，創造更多價值，在智慧製造、智慧電動車、以及智慧城市等3大平台方向發展。未來鴻海與大客戶蘋果會有更深入且廣泛的合作，「該有的都會有、不會漏掉」。（編輯：陳正健）1130220