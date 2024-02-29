台積電接班梯隊成形？米玉傑秦永沛任共同營運長

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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電今天召開臨時董事會，核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑及營運資深副總經理秦永沛為執行副總經理暨共同營運長。隨著台積電重啟共同營運長職務，外界預料米玉傑和秦永沛將成為未來的接班人。

台積電表示，任命案將於3月1日生效； 米玉傑 米玉傑小檔案 學歷：

美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士、博士

台灣大學電機系

美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士、博士 台灣大學電機系 經歷：

台積電研究發展組織技術發展資深副總經理

台積電研究發展副總經理

台積電3廠經理 看更多 關閉 及 秦永沛 秦永沛小檔案 學歷：

國立成功大學電機工程碩士

國立成功大學電機工程碩士 經歷：

台積電產品發展資深副總經理

台積電營運組織產品發展副總經理

台積電先進技術事業副總經理

台積電晶圓1廠廠長

工研院電子所 看更多 關閉 兩人，以及人力資源、財務、法務與企業規劃4個組織將直接對總裁魏哲家負責；其他內部組織單位則將改對米玉傑及秦永沛負責。

台積電董事長劉德音預告將於今年股東會後退休，預計由魏哲家接任董事長。

米玉傑畢業於台灣大學電機系，並取得美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士及博士學位；於1994年加入台積電擔任3廠經理，2001年進入研究發展組織，並於2011年擔任研究發展副總經理，2016年11月擢升研究發展組織技術發展資深副總經理。

台積電研究發展組織資深副總經理米玉傑。（圖取自台灣積體電路製造股份有限公司網頁pr.tsmc.com）

米玉傑在台積電服務超過20年，對於先進互補式金屬氧化物半導體（CMOS）技術的開發與製造貢獻良多，成功開發出90奈米、40奈米以及28奈米技術，而後率領團隊研發16奈米、7奈米、5奈米以及更先進技術，協助台積電在全球積體電路製造服務領域保持技術領先地位。

秦永沛畢業於國立成功大學電機工程學系，取得學士與碩士學位，曾任職於工研院電子所，他在1987年台積電成立時即加入公司，曾任台積電先進技術事業副總經理、營運組織產品發展副總經理，2016年晉升為資深副總經理。

秦永沛目前負責台積電台灣及海外所有生產廠區的營運管理；同時，共同領導海外營運辦公室，負責海外營運的組織效能。（編輯：林淑媛）1130229