米玉傑秦永沛任台積電共同營運長 研發營運要角
（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台積電第三代接班團隊出爐，臨時董事會今天任命米玉傑及秦永沛為執行副總經理暨共同營運長。秦永沛在1987年台積電剛成立時加入，之後負責先進技術和營運12吋晶圓廠區，是台積電「開國元老」；米玉傑率團隊開發先進製程技術，擁有多項重要專利，是台積電研發重臣。
米玉傑小檔案
- 學歷：
美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士、博士
台灣大學電機系
- 經歷：
台積電研究發展組織技術發展資深副總經理
台積電研究發展副總經理
台積電3廠經理
秦永沛小檔案
- 學歷：
國立成功大學電機工程碩士
- 經歷：
台積電產品發展資深副總經理
台積電營運組織產品發展副總經理
台積電先進技術事業副總經理
台積電晶圓1廠廠長
工研院電子所
根據年報和台積電官網資料，米玉傑畢業於台灣大學電機系，並取得美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士及博士學位；1994年加入台積電擔任三廠經理，2001年進入研究發展組織，2011年擔任研究發展副總經理，2016年11月擢升研究發展組織技術發展資深副總經理。
米玉傑在台積電服務超過20年，在先進互補式金屬氧化物半導體（CMOS）技術的開發與製造貢獻良多。米玉傑成功開發出90奈米、40奈米及28奈米技術，之後更率領團隊研發16奈米、7奈米、5奈米及更先進技術。米玉傑擁有34項全球專利，其中包括25項美國專利。
米玉傑獲2008年國家傑出研發經理獎，以表揚米玉傑負責開發全球先進40奈米技術，並領先提出「半世代製程」構想，提升效能且縮小晶片尺寸。在加入台積電之前，米玉傑曾在IBM研究院從事研究工作。
秦永沛畢業於成功大學電機工程學系，並取得學士與碩士學位。在加入台積電之前，秦永沛曾任職工業技術研究院電子所。
秦永沛在1987年台積電剛成立時就加入，2016年晉升為資深副總經理之前，曾任營運組織產品發展副總經理。在此之前，秦永沛曾任台積電先進技術事業副總經理，共同負責台積電先進技術和12吋晶圓廠區的營運。
1997年至1998年間，秦永沛擔任台積電晶圓一廠廠長，之後持續支援所有新一代先進技術，包含28奈米、16奈米與7奈米製程的良率提升。秦永沛同時也負責22奈米與12奈米的製程技術，以及研發射頻製程、高壓製程和影像感測器等特殊製程技術，率先開發台積電的黃金集成電路通用模擬程序模型（Golden Spice Modeling）和製造設計方案。（編輯：張良知）1130229
- 米玉傑秦永沛任台積電共同營運長 研發營運要角2024/02/29 18:11
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