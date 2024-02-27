台積電全球布局助攻 112年海外直接投資淨額衝新高

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央銀行今天公布112年國際收支統計，有2大新高表現，全年商品貿易順差958.6億美元，寫下歷年新高，而金融帳中的直接投資淨額190.1億美元，更因台積電及相關供應鏈全球布局，同樣衝出歷年新高紀錄。

央行統計，112年第4季經常帳順差348.4億美元，金融帳淨資產增加284.9億美元；其中經常帳順差寫下歷年最高，主因是出口受惠人工智慧（AI）等新興科技應用商機活絡及基期較低，轉為正成長，加上進口減少，一來一往推升商品貿易順差，並帶動經常帳順差創高。

112全年經常帳順差1053.3億美元，其中商品貿易順差958.6億美元；金融帳淨資產增加849.5億美元，央行準備資產增加143.4億美元。

央行官員說明，去年全年經常帳順差金額為歷年次高，商品貿易順差則為歷年新高，不全然是正面因素推動，因為全球需求疲弱，製造業持續去化庫存，投資、購料保守，進口減額大於出口減額，這是整體數據創高的關鍵。

央行官員補充，去年整體出口表現不算好，但隨著製造業庫存陸續去化完畢，加上AI題材正熱，第4季出口表現已經慢慢轉佳。

儘管去年第4季金融帳連續54季淨流出，但在直接投資淨資產中，出現亮點，第4季直接投資淨資產為90.7億美元、資產為100億美元，全年淨資產190.1億美元，資產規模為247.1億美元，全數寫下歷史新高紀錄。

央行官員解釋，台積電及許多資通訊廠商因應地緣政治風險，進行供應鏈全球布局，據點擴及歐洲、美國，而廠商海外布局屬於資產，相關數據因而衝出新高表現。

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至於外界對於金融帳淨流出抱持疑慮，央行說明，經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出；經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、韓國、德國及台灣等，金融帳淨資產多呈增加。

金融帳下包含直接投資、證券投資及其他投資，而資產表示居民對外投資、負債表示非居民對國內投資。以直接投資而言，資產代表廠商赴海外投資，負債則是外商來台投資，去年台商積極海外布局，使得直接投資資產減負債後，呈現淨增加。（編輯：張均懋）1130227