AI挹注1月外銷訂單翻紅成長 經部估2024年逐季成長

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（中央社記者劉千綾台北27日電）AI需求爆發加上春節備貨效應，經濟部今天公布1月外銷訂單金額為484.2億美元，年增1.9%；雖然前2月接單估年減幅度仍有1成，但隨著廠商庫存逐步去化，經濟部看好訂單規模將逐季成長，3月有機會再轉為正成長。

經濟部原先預估1月外銷訂單衰退15.8%至20%，但高效能運算及AI等新興科技應用需求強勁，加上農曆年前備貨需求增加，推升1月外銷訂單翻紅，轉為正成長，表現優於預期。

經濟部統計處長黃于玲說明，受惠AI新興科技商機強勁，推升1月接單動能，以資訊通信、電子產品月增幅度最明顯，與去年12月相比，雙位數成長幅度達13.3%、16.9%。

經濟部27日公布1月外銷訂單金額為484.2億美元，年增1.9%。（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）

觀察主要貨品類別，除資訊通信產品年減19.3%之外，電子、光學器材及傳統貨品皆為年增，成長幅度介於6.8%至25.5%。

黃于玲表示，依照過往季節模型預測，推估1和2月合計訂單年減仍約1成；值得注意的是，AI新興應用需求有多強勁、以及廠商下單的力道和節奏，兩個趨勢異於以往，比較難掌握。

至於外銷訂單1月翻紅是否代表景氣春燕來臨，黃于玲回應，隨著廠商庫存去化效應發酵，預估訂單規模將回復逐季成長態勢，也就是第2季訂單規模會高於第1季；3月接單衰退幅度有望縮小，甚至有機會為正成長。

黃于玲表示，國際貨幣基金（IMF）預估今年全球貿易成長有機會達3.3%，優於去年表現，有助台灣以出口為導向的經濟體成長，加上AI需求強勁，且半導體產業今年推測成長幅度達1至2成，皆為利多因素。

經濟部表示，根據受查廠商對2月接單看法，預期接單較1月增加的廠商家數占11.0%，持平者占45.7%，而減少者占43.3%；按接單金額計算的動向指數為35.8，預估2月份整體外銷訂單金額將較1月減少。

展望未來，經濟部預估2月外銷訂單金額為355至375億美元，年減幅度介於15.7%至11%。（編輯：翟思嘉）1130227