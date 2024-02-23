全球終端需求續疲 112年製造業產值年減11.27%

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（中央社記者劉千綾台北23日電）全球終端需求續疲，經濟部表示，112年全年製造業產值為新台幣17兆6072億元，年減11.27%。112年第4季製造業產值減幅趨緩，其中占比最大的電子零組件業產值產值近1.5兆元，年減約2%；電腦電子產品及光學製品業受惠AI需求，較111年同期成長14%。

經濟部統計處今天發布112年第4季製造業產值統計，112年第4季製造業產值4兆6202億元，較111年同季減少2.87%，連續第5個季度負成長，但減幅趨緩。

在資訊電子產業方面，第4季電子零組件業產值1兆4972億元，較111年同季減少2.04%，其中積體電路業產值9438億元，因終端電子產品消費動能仍顯疲弱，供應鏈持續進行庫存調整，抑低晶圓代工、IC載板等生產動能，但IC設計因新品推出等因素呈現增產，減幅縮減至1.27%。

面板及其組件業則因大尺寸面板產品價格高於111年同季，產值達1279億元，年增9.74%；112年全年產值為5兆3540億元，年減12.85%。

統計處表示，電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用加速擴展，加上國際新機訂單加持，帶動伺服器、行動裝置鏡頭等接單暢旺，產值增加至3565億元，創歷年同季新高，較111年同期成長14.02%。

傳統產業方面，統計處表示，受全球成長動能遲滯影響，廠商設備投資縮減，機械設備業年減10.42%、化學材料及肥料業年減7.18%、基本金屬業年減3.95%；但汽車及其零件業因客貨兩用車、電動轎車受惠新車款熱銷推升買氣，且汽車零件因外銷訂單增加，推升產值年增4.31%。

統計處說明，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，112年第4季製造業生產指數91.64，較111年同季減少2.59%，為連續6季負成長。

展望未來，統計處表示，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，以及數位轉型商機延續，可望挹注製造業生產動能逐步回升，但全球經濟仍受通膨及高利率影響，以及美中科技爭端、俄烏戰爭、以巴及紅海衝突等不確定因素干擾，需持續關注並審慎因應。（編輯：潘羿菁）1130223