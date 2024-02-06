1月CPI年增1.79%跌破通膨警戒線 7個月以來最低
2024/2/6 16:14（2/6 16:55 更新）
（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為1.79%，寫下7個月來新低，主計總處說明，去年農曆春節落在1月、墊高基期，使得今年1月漲幅大為收斂。
主計總處統計，1月CPI年增率跌破2%的通膨警戒線，縮水至1.79%，創去年7月以來最低；扣除蔬果、能源後的核心CPI則漲1.64%。
外界關注的1月重要民生物資CPI年增率為3.27%，延續放緩態勢，不過其中的豬肉、雞肉漲幅仍破5%。（編輯：潘羿菁）1130206
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