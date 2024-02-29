主計總處上修通膨率至1.85% 關注開徵碳費是否衝擊物價

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）主計總處今天公布最新經濟預測，估2024年經濟成長率為3.43%，但也上修全年消費者物價上漲率（CPI）至1.85%，較預測數增加0.21個百分點，主計總處並關注開徵碳費是否將推升物價。

主計總處指出，國際原物料價格續處低檔，有助於商品類漲幅收斂，但服務類物價具有僵固性，外食費與房租漲勢延續，因此上修CPI至1.85%。主計長朱澤民直言，通膨率低於去年，但物價上漲壓力仍在。

外界聚焦政府擬調整電價方案，朱澤民表示，實際方案還沒出爐，這次主計總處預測未納入電價調漲的因素。

不過朱澤民說，如果電價上漲，全年通膨率確實可能高於1.85%；以電費權數設算，假設民生用電調漲10%，將影響CPI上升0.12個百分點，再加上廠商成本提高的間接影響，升幅可能還會增加。

另外，主計總處在經濟預測的不確定因素中，納入「減碳政策對國內經濟與物價之影響」，朱澤民說明，儘管環境部尚未公布碳費細節，一旦開徵碳費，勢必提高企業成本，可能發生轉嫁效應，進而影響物價。

朱澤民表示，環境部預計2025年開徵碳費，是否明年如期開徵、廠商會不會提前反應，都是觀察重點，但不需要過度負面解讀，減碳政策確實增加企業成本，但同時促進企業投資，正反因素並存。（編輯：張均懋）1130229