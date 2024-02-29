主計總處上修通膨率至1.85% 關注開徵碳費是否衝擊物價
2024/2/29 18:56（2/29 19:35 更新）
（中央社記者潘姿羽台北29日電）主計總處今天公布最新經濟預測，估2024年經濟成長率為3.43%，但也上修全年消費者物價上漲率（CPI）至1.85%，較預測數增加0.21個百分點，主計總處並關注開徵碳費是否將推升物價。
主計總處指出，國際原物料價格續處低檔，有助於商品類漲幅收斂，但服務類物價具有僵固性，外食費與房租漲勢延續，因此上修CPI至1.85%。主計長朱澤民直言，通膨率低於去年，但物價上漲壓力仍在。
外界聚焦政府擬調整電價方案，朱澤民表示，實際方案還沒出爐，這次主計總處預測未納入電價調漲的因素。
不過朱澤民說，如果電價上漲，全年通膨率確實可能高於1.85%；以電費權數設算，假設民生用電調漲10%，將影響CPI上升0.12個百分點，再加上廠商成本提高的間接影響，升幅可能還會增加。
另外，主計總處在經濟預測的不確定因素中，納入「減碳政策對國內經濟與物價之影響」，朱澤民說明，儘管環境部尚未公布碳費細節，一旦開徵碳費，勢必提高企業成本，可能發生轉嫁效應，進而影響物價。
朱澤民表示，環境部預計2025年開徵碳費，是否明年如期開徵、廠商會不會提前反應，都是觀察重點，但不需要過度負面解讀，減碳政策確實增加企業成本，但同時促進企業投資，正反因素並存。（編輯：張均懋）1130229
延伸閱讀景氣回溫 主計總處上修2024年經濟成長率至3.43%證交所首度購入1萬噸國際碳權 邁向碳中和目標碳有價時代來臨 央行：過度使用碳權抵換不利減碳國發會：台灣經濟成長平均4年來居四小龍之首IMF上調全球經濟成長預測 稱通膨減緩比預期快學者：中國經濟成長5.2%不可靠 僅有0和1%之間
- 主計總處上修通膨率至1.85% 關注開徵碳費是否衝擊物價2024/02/29 18:56
- 2024/02/10 08:00
- 2024/02/06 16:14
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
可可價格創歷史新高 巧克力恐漲價