過年因素干擾 2月CPI漲幅跳升至3.08%

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）主計總處今天公布的2月消費者物價指數（CPI）年增率大幅跳升至3.08%，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增2.9%，漲幅雙雙擴大；主計總處說明，今年農曆春節與去年落點不同，基期因素是CPI漲幅擴大的關鍵，前2月CPI平均則為2.43%。

主計總處官員說明，去年農曆春節落在1月，年節有許多循例加價的費用，使得物價漲幅擴大，漲價效應墊高基期，今年1月 CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 增幅因而明顯收斂，2月同樣會受年節因素干擾，漲幅衝高。

至於與民生密切相關的2月重要民生物資CPI年增3.17%，漲幅較1月的3.36%略為下滑。（編輯：楊凱翔）1130307