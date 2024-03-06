經部：過去2年電價合計調幅19.4% CPI低於韓法等國

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（中央社記者劉千綾台北6日電）電價是否調漲備受矚目，經濟部表示，台灣住宅電價全球排名第5低，工業電價第3低，過去2年電價調幅合計僅19.4%，其中民生用電330度以下級距電價，更是低至成本的4、5成，台灣去年CPI低於韓、法等國，將優先爭取政府補助，至於電價是否調整由電價費率審議會決定。

經濟部長王美花明天將出席立法院經濟委員會，針對「電價調漲對產業、民生等衝擊研擬配套措施」專案報告，並備質詢。

根據經濟部書面報告，俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，為近年台電公司虧損主因；近年電價調整在政府補貼及電價緩漲配套下，依照顧民生、穩定物價及兼顧產業3大目標下，逐步反映成本。

照顧民生方面，經濟部表示，考量疫情影響，民生低級距用電由台電優先吸收，因此僅調漲高級距用電電價，2022年7月調整每月用電超過1000度部分、2023年4月調整每月用電超過700度部分，以鼓勵節能。

至於民生330度以下級距用電，經濟部表示，自2004年起幾乎未曾調漲，期間3次調降，導致現行單價比20年前還低。以住宅120度以下用電為例，2004年每度新台幣2.10元，而現行每度僅1.63元，電價已下跌至成本4至5成，偏離成本甚遠。

為穩定物價，經濟部表示，對以內需為主的早餐店、餐飲店、理髮店、雜貨店、超商等小商家，以及農漁、食品、餐飲等產業用戶，由台電優先吸收，減少電價漲幅或緩漲；經統計2023年零售及餐飲業營業額，皆創歷史新高，顯見內需市場已顯著復甦。

產業部分，經濟部表示，2022年7月電價調整，考量內需產業受疫情衝擊，高壓供電的百貨、電影院、健身房等凍漲；此外高中以下學校同樣凍漲，以照顧學生上課環境品質。

2023年4月電價調整時，經濟部表示，為減緩部分產業景氣衝擊及照顧社會服務行業，2022年下半年用電衰退10%以上的產業，包含織布、金屬等共19類行業調幅減半，農漁、學校、社福團體等電價則暫緩調整。

經濟部表示，針對部分仍面臨景氣影響的傳統產業及中小企業，持續透過疫後特別預算，採「以大帶小」及「個別廠商」 模式，輔助業者朝低碳化、智慧化升級轉型。此外，今年也持續提供10億元補助商業服務業更換節能設備，並擴大補助項目，盼降低電價調整影響。

對於外界關心電價若調漲將進一步推升物價，經濟部說明，依國際能源總署（IEA）2023年公布的最新統計，台灣住宅電價全球排名為第5低，工業電價是第3低。

經濟部指出，2022至2023年2次電價調整合計調幅19.4%，調整後住宅電價每度2.65元、工業電價每度3.38元，2023年消費者物價上漲率（CPI）為2.49%，皆低於韓國、法國等國。

經濟部表示，為維持穩定供電使命，台電仍需仰賴穩健永續的財務支持，將優先爭取政府補助。電價調整部分，經濟部說明，將由電價費率審議會決定，若經審議會綜合考量後需調整電價，仍將依照「反映成本、照顧民生、穩定物價、節能減碳、使用者付費」原則辦理。（編輯：潘羿菁）1130306