王美花：民生電價若漲5% 每月用電330度多付34元

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北7日電）電價調整議題備受關注，經濟部長王美花今天表示，現行民生電價若調漲5%，每月用電120度以下，每戶多付新台幣9元；民生用電121度至330度，則多34元。工業用電方面，會考量用電成長與衰退做不同幅度調整。

王美花今天率台電公司、能源署等列席立法院經濟委員會，針對「電價調漲對產業、民生等衝擊研擬配套措施」專案報告，並備質詢。

王美花會前受訪表示，電價調整待審議委員會審查，會穩定台電財務、確保供電穩定，將優先爭取政府補貼；電價調整除考慮台電成本，也會以照顧民生和穩定物價為主。

多名立委關切民生用電是否調漲，王美花表示，會提供相關情境供審議委員會決定，現行民生用電120度以下電價和發電成本產生乖離。以住宅120度以下用電為例，現行每度僅1.63元，發電成本為4.17元。

至於民生電價若調漲可能會影響物價、通膨，王美花表示，若調漲5%，民生每月用電120度以下，每戶多付9元；民生用電121度至330度，一個月多34元。

國民黨立委楊瓊瓔指出，330度民生用戶電價不能調漲，否則「人民只是付錢工具」。王美花回應，台電送給電價費率審議會資料，有不同情境模擬，強調政府對照顧民生一直放在心上，電價、物價連動情況都是考量因素。

民進黨立委林岱樺質詢指出，根據勞動部資料，橡膠製品、電子零組件製造業、機械設備製造業等7大行業處於無薪假陰影，以中南部為大宗，上述產業恐因工業用電調漲撐不下去。

王美花表示，工業電價「應該會漲」，會參酌國際工業電價，此外也會考量用電成長與衰退做不同幅度調整，例如上次用電衰退達10%產業減半調漲，相關數據均會提出供參考。

根據經濟部報告，台電承擔減緩通膨的政策任務，吸收燃料成本漲勢，產生鉅額虧損，至2023年底，累積虧損已達3826億元，預估2024年將增加虧損1887億元，電價若不調整或無政府補助，淨值預估將減少至228億元。

政府已連2年分別編列預算增資1500億元及1000億元，並以特別預算補貼500億元，以支持台電財務。因國際燃料價格仍處於高檔，售電成本仍高於售電價格，將持續爭取政府補貼及電價合理調整，使台電2024年達成損益兩平目標，讓累積虧損不再擴大。（編輯：蘇志宗）1130307