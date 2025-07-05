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會見王毅 馬克宏：重視法中關係期待適時再次訪中

2025/7/5 11:03
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（中央社記者謝怡璇北京5日電）法國總統馬克宏4日在巴黎艾里賽宮會見中國外交部長王毅。馬克宏表示，法方期待與中方加強國際經濟、金融、全球治理等方面政策協調，並表示期待適時再次訪中。王毅則表示，中歐透過協商解決白蘭地問題，希望法國作為歐盟核心大國，妥善處理分歧，積極回應中方關切。

王毅6月30日至7月6日訪問歐盟總部、德國及法國。據中國外交部今天發布的消息，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在法國當地時間4日於巴黎艾里賽宮（Elysee Palace）會見王毅。

根據中方消息，馬克宏請王毅轉達對中國國家主席習近平的良好祝願和友好情誼。馬克宏表示，法方高度重視發展法中關係，歡迎中國加大對法投資，發展更為平衡的經貿關係，並期待適時再次訪中。

馬克宏稱，當今世界不確定、不可預測因素增多，法中作為聯合國安理會常任理事國承擔著更為重要的責任。法方期待與中方加強國際經濟、金融、全球治理等方面政策協調，共同應對全球挑戰。在建交50週年之際，歐中應作出戰略選擇，做彼此可預測、可信賴的朋友和夥伴。

王毅則轉達習近平對馬克宏的問候，並表示中歐透過友好協商解決白蘭地問題，希望法國作為歐盟核心大國，推動歐方妥善處理中歐經貿分歧，積極回應中方關切。

王毅表示，中法是全面戰略夥伴，也是世界兩大穩定性力量，中方願與法方共同落實好兩國元首重要共識，籌備好下階段高層交往，深化各領域合作；也願與法方加強戰略溝通和團結協作，共同踐行多邊主義。

中方認為，多極化潮流不可阻擋，全球化趨勢不可逆轉，應以聯合國成立80週年為契機，強化聯合國核心地位，切實發揮其應有作用。

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王毅稱，中國致力於建設更高水平的開放型經濟新體制，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，同時積極推進擴大內需戰略。願與法國深化互利合作，希望法方為中國企業赴法投資興業提供更加良好和公平環境。

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