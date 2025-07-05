加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲3/24
首頁 / 生活

颱風丹娜絲將近 大雪山、八仙山及武陵預警性休園

2025/7/5 09:20（7/5 09:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風丹娜絲5日上午發布海上颱風警報，林業及自然保育署台中分署宣布，6日起武陵國家森林遊樂區預警性休園。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年7月5日
颱風丹娜絲5日上午發布海上颱風警報，林業及自然保育署台中分署宣布，6日起武陵國家森林遊樂區預警性休園。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年7月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中5日電）颱風丹娜絲已發布海上颱風警報，林保署台中分署今天宣布，6日起所轄大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園；谷關七雄等13條自然步道同步暫停開放。

依據中央氣象署相關氣象資訊，原位於東沙島海面的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為輕度颱風丹娜絲，並於上午8時30分發布海上颱風警報。

農業部林業及自然保育署台中分署表示，轄內森林遊樂區屬山區長距離園區，考量天候、聯外道路及遊客安全，自6日起，轄屬大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園；所屬谷關七雄等13條自然步道亦暫停開放，請民眾暫勿前往山區，以維護自身安全。

google news透過 Google News追蹤中央社

林業保育署台中分署指出，依據中央氣象署預測丹娜絲颱風於6日、7日最接近台灣，轄屬各園區開園狀態，將視中央氣象署預估颱風影響天數及颱風警報解除後，進行災害勘查，並視環境整備情形，滾動式調整，另行發布於台灣山林悠遊網。

林業保育署台中分署呼籲，颱風期間為維護自身安全，應儘量避免前往山區及從事山域活動，請民眾隨時注意氣象情資、台中市政府公告及台灣山林悠遊網公布的最新開、休園資訊。（編輯：李亨山）1140705

颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲生成 台南市災害應變中心三級開設
84
更多編輯台推薦新聞：