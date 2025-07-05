加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／颱風丹娜絲逼近花東恆春防大雨 氣象署最新說明
首頁 / 社會

台南阿霞飯店家族商標權爭議 最高法院發回更審

2025/7/5 10:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北5日電）台南台菜老店「阿霞飯店」家族協議二代網售，三代實體經營。二代認為三代以網路行銷涉侵權而提告，一審判賠50萬元，二審改判賠450萬元，經上訴，最高法院廢棄原判決，發回更審。

創立逾一甲子的「阿霞飯店」為台南老字號台菜餐廳，由創辦人吳錦霞與二弟吳炳雄、五弟吳壽春共同經營。吳錦霞退休後，約定將實體店面經營權交棒給二弟之子吳榮燦，網路經營權則約定由五弟之女吳青蓉負責。

此後，吳榮燦取得不動產所有權，並將實體經營交棒給三代吳健豪，另創「錦霞樓」，並取得阿霞飯店斜對面的日治時期建築「鶯料理」委外經營權，開設「鷲嶺食肆」。

吳錦霞過世後，二代吳青蓉認為，三代吳健豪等人違反約定，擅自於網路平台以「阿霞」、「阿霞飯店」等名稱行銷宅配商品、線上購物及接受媒體採訪，涉嫌侵害商標權，遂向智慧財產及商業法院提告，請求排除侵害並求償。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

智財法院一審認定，吳健豪等人並未違反約定，但其旗下「錦霞樓」品牌易導致消費者混淆，此部分構成侵權，判決賠償新台幣50萬元。案經兩造上訴，二審由智財法院合議庭審理。

二審合議庭則認定，吳健豪等人未經吳青蓉同意，擅用與「阿霞」、「阿霞飯店」相同或近似名稱進行網路銷售與宣傳，違反約定，判決吳健豪等人應連帶賠償450萬元。經上訴，最高法院日前廢棄原判決，發回智財法院更審。（編輯：李亨山）1140705

#最高法院
#台南
#合議庭
#智財法院
#阿霞飯店
#吳健豪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

7
更多編輯台推薦新聞：