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街邊店成新戰場 超商雙雄搶攻飲品市場

2025/7/5 10:20（7/5 10:31 更新）
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統一超今年6月宣布進軍街邊型手搖飲市場，在信義區推出旗艦店「不可思議茶Bar」，主打多款茶飲，搶攻千億市場版圖。（統一超提供）中央社記者何秀玲傳真 114年7月5日
統一超今年6月宣布進軍街邊型手搖飲市場，在信義區推出旗艦店「不可思議茶Bar」，主打多款茶飲，搶攻千億市場版圖。（統一超提供）中央社記者何秀玲傳真 114年7月5日
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（中央社記者何秀玲台北5日電）超商雙雄跨出店舖本體，打開飲品第二新戰線。統一超今年6月宣布進軍街邊型手搖飲市場，在信義區推出旗艦店「不可思議茶Bar」，主打多款茶飲，搶攻千億市場版圖；全家則早一步布局Let’s Café，2022年於中山區開出「咖啡廳」型態，零售通路競爭白熱化。

統一超表示，2014年起以手搖飲模式販售「CITY TEA現萃茶」，於3000家門市陸續導入「單杯萃茶機」，主打24小時都有手搖飲，將「CITY TEA現萃茶」推升為業績億元級俱樂部，平均帶動單店類別業績成長1成。

為吸引更多年輕族群，統一超去年6月首度推出「不可思議茶Bar」，打造店中店，擴展手搖市場版圖，以特調茶為主打，延伸含奶系、奶霜、咀嚼感等多元型態，甚至可客製化調整冰度、糖度；測試一年，布局全台約200家門市，帶動單店飲品業績成長5倍，未來將持續展店並推新品，再挑戰年度業績破億元。

時過一年，統一超今年6月下旬宣布，在信義區開出「不可思議茶Bar」首間街邊型旗艦店，主打口味多元、客製化茶飲，並導入自動化設備簡化製作，包含單萃機、糖度機、製冰機、封膜機等，販售特調茶飲，比照手搖飲料店規格，有望再帶動一波成長。

全家表示，深耕咖啡市場逾20年，而旗下自有咖啡品牌「Let’s Café」年銷量突破2億杯，與日本咖啡大廠UCC技術指導下，在2022年開出首間「Let’s Café PLUS」品牌體驗店，坐落於台北中山雙連商圈，打造40坪空間與52席座位。

全家指出，店內販售販售冰滴、氣泡等職人咖啡品項，以及現做主食、輕食、甜點等商組，打造咖啡體驗空間，店內夥伴皆經UCC專業培訓，此店開設迄今，業績每年穩定有雙位數成長。

此外，全家看好現做手搖茶飲千億商機，去年進軍手搖飲市場，隨著手搖飲進入夏季銷售高峰，全家今年4月宣布旗下私品茶更名為Let's Tea，聚焦原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶等4大產品線。全家表示，希望運用超商24小時營業、店點密集、標準化製程等業態優勢，在全台4300間店舖販售，

全家表示，今年更陸續於開賣季節性果茶新品，帶動茶飲業績成長2成，成為其飲品的第二成長曲線。

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零售業者觀察，從戰略角度來看，相較食品、雜貨等超商品類，飲品具有更高的利潤率與重複購買潛力，已成超商營收第二成長曲線；而兩大超商早已在自家門市內建立飲品品牌基礎，如今選擇走出門市、打造獨立街邊店，等同宣示「不只是在便利商店賣飲料，而是成為專業飲品品牌的競爭者」。

業者指出，未來若街邊店的模式驗證成功，勢必將掀起零售通路與街邊飲品市場更大規模的融合與再洗牌。（編輯：翟思嘉）1140705

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全家2022年開出首間「Let
全家2022年開出首間「Let's Café PLUS」品牌體驗店，坐落於台北中山雙連商圈，打造40坪空間與52席座位。（全家提供）中央社記者何秀玲傳真 114年7月5日
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