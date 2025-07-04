死亡議題藝術展北京揭幕 盼帶動民間多元討論

（中央社記者謝怡璇北京4日電）近期一個關於死亡議題的展覽在北京登場。策展人岳明月表示，在一場論壇中發現藝術可以開啟死亡議題的討論，便著手規劃；策展人周雯靜表示，希望透過藝術還原死亡多元且複雜的樣貌，讓民眾開啟死亡相關話題。

展覽「將死亡帶回生活」近期在北京798藝術區的MACA藝術中心登場。該展覽聚焦死亡議題，匯聚藝術界、人類學界等21位創作者的作品，呈現個體生命經驗與社會、文化及公共領域中死亡議題之間的關聯。

該展覽由北京清華大學社會科學學院醫學社會學研究中心發起，北京清華大學社會科學學院教授景軍擔任學術指導，周雯靜與岳明月擔任策展人。

走進展區，映入眼簾的是掛在白牆上的藝術作品，在作品周圍的牆邊可以發現由相紙做出來的飛蛾，這是藝術家云峰的作品「朝著有光的地方走」，呼應臨終者離世前，經常聽到身邊的人說要朝著有光的方向走。而在展區內也會聽到，由藝術家鄭確的作品「錯位」發出的呼吸聲，展現死亡前夕的時間、空間及主體性。

關於策展最初構想，岳明月表示，最初她與周雯靜聽景軍教授的醫學社會學課程，了解景軍在死亡議題的長期研究，包括疾病死亡、城市和地區不平等的死亡等。之後她們在上海哈佛中心的一場論壇上講述自己的作品，有位人類學家深受感動，讓她們發現可以透過藝術開啟死亡議題的討論，便開始與景軍規劃展覽。

周雯靜表示，該展覽試圖還原死亡真實樣貌，死亡是多元且複雜的，裡頭包括恐懼、危險等，但仍有美好的部分。如作品「反向關懷」是景軍的團隊花費4年時間，蒐集家屬在親人離世後的口述，記錄下臨終者關心周遭人的行為。該項作品去年曾在上海展出，開幕時正值清明節，很多民眾為了該作品來看展，在作品前淚流滿面，發現很多時候離去的人，給活著的人留下很多溫暖。

另外，展覽展出由周雯靜、景軍共創作品「給自己開藥方」。周雯靜介紹，作品來源於景軍的團隊做的田野調查。文章提到，在中國農村有醫患關係導致的抗生素濫用問題，因此邀請9個家庭將家中的常備藥裝在抽屜裡展出，可以觀察到不同家庭的用藥史、面對疾病的態度，包括有些含有老人、小孩的常備藥，或出於焦慮而預先準備的藥物。

周雯靜說，該展覽想透過藝術，這個相對柔軟的空間挑戰死亡禁忌，讓民眾可以和家人開啟死亡話題。她說，之前就把策展活動發給父母，父母以開玩笑的口吻描述後事該如何處理，因此更了解父母對後事的想法。「我在想死亡，它不是灰色，也不是黑色，是彩色的，死亡有不同的情況，我們想以較客觀、多元的方式呈現死亡議題」。

岳明月介紹其作品「祈主保佑生養」，表示名字源自於小說「使女的故事」（The Handmaid's Tale）裡的一句禱告詞。她說，在「使女的故事」中，女性的子宮、生育權力都是被控制的，因此她以紗線和紅紗縫製呈現子宮，希望觀展民眾可以在作品裡遊走，想像生命最一開始的地方，當中包括疼痛、愛及對新一代的希望。

周雯靜介紹其作品「女人系列．節育環」是在2014年創作，當時她陪她的母親取下配戴20多年的節育環，取出後出現大出血，對身體造成嚴重影響，因此她開始關注節育環，並在3年的時間內採訪50名曾裝有節育環的女性，深度了解後開始創作300多個歷史中真實出現的節育環，用銅按一比一的比例製作，將看上去像女性首飾的節育環放在藍絲絨上，表達美與充滿諷刺的意味。

周雯靜表示，全世界配戴節育環的女性有1/3在大陸，近50年當中有5.4億人次配帶過金屬節育器，2020年時該作品在網路上發酵，當時有許多女性在微博上發起「帶媽媽取環」運動。展出該作品也是想強調關照中老年婦女的身體情況，讓更多人了解節育環。

觀展民眾小婕表示，朋友發給她小紅書上關於該展覽的貼文，認為展覽挺有意思，因此前來。她說，在觀看作品「呼吸」、「女人系列．節育環」中，可以嘗試體會到身上的疼痛，包括感受到節育環套在子宮裡不舒服的感覺，以及讓她聯想到其父親過去住院時帶著氧氣照的畫面，很有感觸。

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另一名來觀展的萬先生表示，過去7、8年就在釐清對死亡的恐懼，後來透過一些書籍釐清，自身的焦慮是來自於對生命結束的害怕。他很喜歡這個展覽，認為可以透過藝術家的不同角度去理解死亡。

「將死亡帶回生活」展覽期間為6月28日至8月17日，期間舉辦10多場由學者與創作者主講的公共教育講座，並展開「藝術療癒」、「生命終章」等工作坊。（編輯：楊昇儒）1140704

展覽「將死亡帶回生活」近期在北京798藝術區內的MACA藝術中心登場。策展人岳明月談及策展構想時表示，與另一名策展人周雯靜在上海哈佛中心一場論壇上講述作品時，有位人類學家深受感動，讓她們發現可以透過藝術開啟死亡議題的討論。中央社記者謝怡璇北京攝 114年7月4日

展覽「將死亡帶回生活」近期在北京798藝術區內的MACA藝術中心登場。圖為策展人周雯靜與擔任該展覽的學術指導北京清華大學社會科學學院教授景軍共同創作，展出9個家庭的常備藥，展現不同家庭的用藥史、面對疾病的態度。中央社記者謝怡璇北京攝 114年7月4日

展覽「將死亡帶回生活」近期在北京798藝術區內的MACA藝術中心登場。圖為策展人岳明月的作品，引導觀眾重新審視個體成長與衰老的過程，以及作為女性所承載的身體經驗。中央社記者謝怡璇北京攝 114年7月4日

展覽「將死亡帶回生活」近期在北京798藝術區內的MACA藝術中心登場。策展人周雯靜表示，該展覽試圖還原死亡真實的樣子，死亡是多元且複雜的，裡頭包括恐懼、危險等，但仍有美好的部分。中央社記者謝怡璇北京攝 114年7月4日

展覽「將死亡帶回生活」近期在北京798藝術區內的MACA藝術中心登場。策展人岳明月介紹其作品「祈主保佑生養」時表示，她以紗線和紅紗縫製呈現子宮，希望觀展民眾可以在作品裡遊走，想像生命最一開始的地方，當中包括疼痛、愛及對新一代的希望。中央社記者謝怡璇北京攝 114年7月4日