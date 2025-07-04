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北市中正、大安逾8000戶突停電 台電：饋線跳脫

2025/7/4 20:11（7/4 20:16 更新）
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（中央社記者陳昱婷、劉建邦、曾智怡台北4日電）台北市中正區、大安區一帶今天傍晚5時許突然停電，台北市長蔣萬安說，受影響民眾約8100戶，他第一時間就要求台電儘速搶修。台電表示，目前已全數復電。

台北市大安區傍晚傳出停電，台電說明，傍晚5時32分由於饋線斷路器跳脫，造成台北市中正區、大安區一帶8179戶停電，台電隨即進行轉供及搶修，晚上7時18分已全數復電。

台電補充，停電5分鐘內復電逾5成（4546戶），晚上6時9分累計復電約9成（7356戶）。

蔣萬安今天下午在臉書粉絲專頁發布限時動態，表示師大路、泰順街、辛亥路一段、龍泉街及羅斯福路三段一帶約8100戶，在今天下午5時32分時停電，市府已在第一時間要求台電儘速搶修，同時進行必要路口管制及號誌調整。

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蔣萬安提醒受影響民眾，關閉電源、拔除插頭、小心火燭。

台北市產業發展局表示，台灣電力公司台北市區營業處回報，此次停電區域為中正、大安區一帶共8179戶，已在晚間7時18分全數復電。（編輯：黃名璽）1140704

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