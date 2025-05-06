新北中和近5千戶停電 台電：饋線跳脫已復電8成

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（中央社記者曾智怡台北6日電）新北市中和區下午傳出停電，台電說明，傍晚5時7分因饋線跳脫，造成中和區中正路、圓通路、建八路、連城路等一帶共4927戶停電，目前已復電逾8成。

另外，金管會亦傳出停電，台電指出，因與事故跳脫饋線屬同一變電所及同一主變壓器，因此也受到影響。金管會曾於傍晚5時7分25秒發生瞬停，台電於2秒內立即恢復送電。

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另板橋車站部分，經查通行未受影響，但站區部分樓層區域仍停電，台電已派員赴現場協助用戶，經查是用戶自備開關切換異常，台電將持續協助用戶處理。

針對新北市中和區下午傳出停電，台電說明，傍晚5時7分因饋線跳脫，造成中和區中正路、圓通路、建八路、連城路等一帶共4927戶停電。台電獲報後立即轉供並派員至現場查修，截至傍晚5時46分已轉供復電3956戶，逾8成，剩餘停電戶數搶修中，並持續了解事故原因。（編輯：潘羿菁）1140506