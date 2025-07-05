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法國肯定北京處理白蘭地爭端 但重大問題待解決

2025/7/5 11:12
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（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國今天讚許中國處理有關歐洲白蘭地進口貿易爭端的行動，但也警告「重大問題」仍未解決。

法新社報導，中國外交部長王毅今天在巴黎會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）。與此同時，因白蘭地而起的爭端出現緩和跡象。

中國近月與歐盟因北京當局給予國內產業豐厚補貼而起衝突。

歐盟先前調查中國對電動車的補貼，數月後，中國去年也針對歐盟白蘭地展開調查。

最新發展是中國將自本月5日起要求歐洲白蘭地出口商提高價格，否則可能被課徵最高34.9%的反傾銷稅。

北京當局表示，已有34家歐洲白蘭地製造商簽署協議，包括數家法國干邑業者，只要他們遵守議定後的最低價格，即可免關稅。

法國干邑製造商協會BNIC證實，有些業者已同意調高在中國的售價以免除反傾銷稅。BNIC成員包括知名品牌軒尼詩（Hennessy）、人頭馬君度（Remy Cointreau）、馬爹利（Martell）等。

馬克宏和巴霍讚許中國採取行動解決爭端，但也強調將與王毅討論尚未解決的分歧。

馬克宏在社群媒體平台X發文說：「這是邁向解決爭端的正面一步，這場爭端威脅到我們的出口…我今天下午將繼續向中國當局提出這個問題。」

巴霍在給法新社的聲明中說：「多項重大問題仍未解決，尤其是將某些業者排除在豁免範圍之外…我們仍全心致力於依據調查前既存的狀況達成最終解決方案。」

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王毅會晤馬克宏和巴霍後在記者會上說：「雙方就中法和中歐關係進行了深入、積極、坦誠交流。」

幾乎所有歐盟白蘭地都是法國產干邑，法國每年向中國出口價值14億歐元（約新台幣476億元）的干邑。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140705

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