藍委質疑圖利特定廠商 經濟部澄清

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（中央社記者曾智怡、王承中台北4日電）針對國民黨立法院黨團指稱經濟部更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單是為圖利特定廠商，經濟部澄清，此類說法是刻意扭曲，嚴重偏離事實；擴大出口管制是基於維護國安與企業權益，有其必要性。

經濟部進一步表示，為因應美國加徵關稅、地緣政治變動與近期匯率波動對企業營運造成的衝擊，經濟部已啟動多項政策工具，積極協助產業強化韌性、穩定經營。

國民黨立法院黨團副書記長林沛祥、國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、賴士葆等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，質疑經濟部長郭智輝兒子仍是崇越大股東，是中國大陸中芯國際的中下游廠商，是民進黨口中的「紅色供應鏈」，大賺紅錢、大搞雙標。

吳宗憲說，目前跟華為供應鏈有關的台廠，包括聯發科、聯詠、穩懋、日月光，而中芯相關則有力旺、環球晶、欣興、崇越等。郭智輝在4月17日被直擊與崇越副董事長賴杉桂密會，就這麼剛好在雙方私會2個月後，經濟部就公布「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」。

吳宗憲質疑，崇越公司在上海成立了「上海崇誠國際貿易公司」，在中國大陸有12個據點，崇越在中國大陸滿滿布局，而對中國大陸半導體發展、研發設立，有重大關聯性。民進黨政府一天到晚找共諜、找共匪，扣人紅帽子，但所重用的政治人物、政務官，卻都是民進黨口中的中共同路人。

林沛祥說，2020年時，隨著美方對中芯祭出制裁，崇越曾證實，崇越成為中芯禁令下的受惠廠，公司矽晶圓、光阻液目前在中國市占率高，不禁令人懷疑，民進黨政府一方面抗中保台，一方面又扶植大陸在中美貿易戰最關鍵的晶片、半導體技術，這樣的雙標民眾是否能接受。

賴士葆認爲，上海崇誠國際貿易公司是中國大陸中芯中下游廠商，也就是民進黨政府口中賺紅錢、紅色供應鏈。

經濟部透過新聞稿說明，為因應美國關稅政策及國際情勢變動，經濟部已擬具「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規劃930億元特別預算挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，該特別條例草案已於立法院審議中。

至於近期外匯市場波動，經濟部已成立因應小組密切關注匯率變化，並提供多項融資協助方案，以減輕企業財務壓力；經濟部產業發展署亦於下週起在北中南地區陸續舉辦「匯率風險管理與避險工具應用交流會」，第1場為7月8日，地點在紡拓會，邀請金融與產業界專家提供實務經驗與操作建議，協助企業強化風險管理能力。

經濟部表示，戰略性高科技貨品出口實體管理名單是依據貿易法第13條授權公告，定期召開跨部會審查會議來更新名單。至目前為止，名單的審查是參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，並基於防止武器擴散義務及其他國安考量，可避免台灣企業遭外國制裁，以保護其權益。

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另外，為利外界瞭解出口管制的運作，經濟部國際貿易署持續舉辦廠商說明會，向業者說明國內法規措施與執行情形，及做好法遵工作的重要性。

面對全球政經局勢的挑戰，經濟部強調，始終與產業站在同一陣線，持續作為產業界最堅實的後盾，透過各項措施，多管並進協助產業強化經營韌性、提升風險管理能力，確保台灣經濟的穩健發展。（編輯：潘羿菁）1140704