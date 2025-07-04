紙風車融合公民運動 獲台北戲劇獎特別貢獻獎

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（中央社台北4日電）第1屆台北戲劇獎「特別貢獻獎」公布，得主為財團法人紙風車文教基金會，台北市政府文化局今天表示，紙風車這32年的創作及工作軌跡，可說是台灣美學意識抬頭與公民運動中的一道美麗風景。

根據台北市文化局今天發布的新聞資料，特別貢獻獎除了由看戲觀察團提名，也開放社會大眾推薦，藉由不同角度，凸顯劇場反映社會價值，表揚對台灣當代戲劇劇場有特殊貢獻及成就之個人或組織，透過獎項頒發，讓每個劇場從業人員都有機會展現自我，獲得應有的肯定和光榮。

文化局指出，紙風車自1992年成立以來，已創作312齣戲、演出6608場次，累積超過1475萬名觀眾。紙風車成立之初著重於表演與創作，像是「12生肖系列」、「巫頂」等廣受歡迎的兒童劇作，更曾連續5年拿下國家戲劇院票房冠軍。

紙風車與「財團法人RC文化藝術基金會」共同發起「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，10年內攜手24個表演藝術團隊，開著卡車演遍半個台灣。他們的「紙風車青少年反毒戲劇工程」，也曾前往全國799所國中、241所國小演出，藉戲劇築起校園反毒的防線。

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除演出外，紙風車亦曾承接古蹟「紅樓」經營管理、主辦或承辦各式大型活動，盼能從戲劇出發，藉由不同的形式，拉近藝術和社會大眾的距離。

第1屆台北戲劇獎將於7月7日舉行，地點在北藝中心球劇場。首屆包括作品獎、個人獎及特別貢獻獎共設立11個獎項、13個名額，總獎金達270萬元。（編輯：龍柏安）1140704