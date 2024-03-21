電價4月起估平均調漲11% 逾9成住宅漲5%、產業最高調25%

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（中央社記者曾智怡台北21日電）電價費率審議會明天登場，行政院同意撥補台電千億元，預期4月起電價平均調幅約11%。其中，每月用電700度以下住宅調漲5%，換算下來每戶一天電費將增加新台幣0.7元，估計約有1250萬戶受影響、占比93%。

產業用電方面，將設「特大戶」級距，年用電量達150億度以上調漲25%，外界預期台積電將適用，此外，資料中心用電量龐大，漲幅落在15%至25%。

台電財務壓力巨大，知情官員表示，行政院拍板撥補台電千億元，會採取追加預算方式辦理，平均調幅將控制在約11%，不超過前次漲幅，每度電由3.11元升至3.45元。

根據最新電價調漲研擬方案，民生用電調幅低於產業，住宅、小商家均設3級距，住宅每月用電700度以下調漲5%，701到1000度調漲7%，1001度以上調漲10%；小商家1500度以下調5%；1501到3000度約7%、3001度以上為10%。

台電資料顯示，住宅700度以下約1250萬戶、占比93%，調漲5%後，每戶一天電費增加0.7元；700至1000度共58萬戶、占比4%；千度以上約32萬戶、占比2%。小商家1500度以下共76萬戶、占84%；1501至3000度共10萬戶、占10%，3001度以上共5萬戶、占6%。

至於產業用電，首先會以用電情形做不同幅度調整，用電成長產業共5.7萬戶、調漲14%；用電衰退10%內共35萬戶、調漲12%；用電衰退逾10%共3.4萬戶、調漲7%。

「特大戶」則另設4個級距，最低級距是年用電量達5億到50億度、且連續2年用電成長產業調漲15%，高鐵、台鐵、半導體、記憶體公司等10餘家用戶入列；年用電量150億度以上為最高級距，調幅25%，全台僅一家半導體大廠適用，外界預料為台積電。

此外，經濟部考量國內資料中心用電量可觀，幾乎24小時用電，但適用相對低廉的工業電價，淪為變相補貼，為顧及公平性問題，每年用電5000萬度至1億度、1至2億度、2至3億度、3億度以上資料中心調幅各為15%、18%、21%、25%。

官員表示，年用電量3億以上資料中心為電信龍頭與外商資料中心，另有2家用電超過2億度的外商資料中心申請用電中。

依照上述調漲方案，民生用電平均調幅6.8%、產業用電平均調幅13.5%；其中，住宅從每度2.65元升至2.8元；工業從每度3.38元升至3.85元，仍低於韓國工業電價4.53元。

此外，4月電價仍會兼顧照顧弱勢原則，農漁業、學校、社福團體等7.8萬戶維持凍漲，預計明年起優惠電價回歸各主管機關自行編列預算。

台電原預估今年虧損為2124億元，依據最新燃料價格走勢，台電可少虧約280億元，加上電價調整11%後，電費收入約580億元，最後台電預計虧150億元，無法達成原先單年度零虧損目標。官員不諱言，「還是要控制漲幅」，但仍可平衡民生物價與台電財務。

另一方面，考量台水去年大虧約新台幣42億元，又肩負執行降低漏水率計畫重任，預計明年以公務預算編列80億支持台水，執行期為1到2年。（編輯：潘羿菁）1130321