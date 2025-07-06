颱風影響 公務員高考三級考試順延到7/8至7/10舉行

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（中央社記者高華謙台北6日電）考選部今天說，受颱風丹娜絲影響，苗栗縣、台中市等縣市已宣布明天停班停課，因此原本預定7月6日至8日舉行的民國114年公務人員高考三級考試，依序順延到7月8日至10日舉行。

考選部晚間透過新聞稿表示，中央氣象署最新颱風預報資料顯示，颱風丹娜絲暴風圈進入台灣南部陸地，苗栗縣、台中市、彰化縣與雲林縣政府等，已宣布7月7日停止上班上課，依國家考試偶發事件處理辦法第12條第1項規定，任一考區不能進行考試時，所有考區配合停止考試。

考選部指出，因此經本考試典試委員長會同考選部決定，114年公務人員高考三級考試再度順延至7月8日至10日舉行。

考選部說，此次考試設台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖共16個考區。

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考選部表示，除了高雄考區明誠中學應試地點調整為三民家商外，其餘試區應考人仍在原試場應試；考選部將持續留意天候動態，並適時在考選部官方網站最新消息發布公告，請應考人密切注意。

考選部說，應考人如因考試延期或交通因素導致全程無法參加考試，可依考選部各項考試規費退費作業要點規定，在考試後15天內申請退還報名費。（編輯：林克倫）1140706