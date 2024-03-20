台電：近年電價調整和緩細緻 有效控制物價波動

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（中央社記者曾智怡台北20日電）國民黨立院黨團今天召開記者會批評電價狂漲將影響民生。台電表示，俄烏戰爭造成國際燃料價格暴漲，電價調整是為適當反映合理成本，且電業的財務永續經營，同樣關乎民眾用電權益和經濟發展，盼外界客觀看待、務實討論。

台電透過新聞稿表示，相較於許多國家將國際燃料價格暴漲直接反映於價格，近年國內電價調整相對和緩及盡量細緻化，有效穩定電價和控制物價波動。

針對外界關切電價調整將影響租屋族，台電說明，去年對於分租套房用戶，台電已推動用電節能輔導及申請免費裝設智慧電表等配套措施。

此外，為提升租賃市場資訊透明化，台電自2022年起陸續於電費單上增列「去年全年平均電價」及「當期每度平均電價」，並於今年1月於官網開設「住宅租屋電費查詢專區」，承租人可向台電申請查詢租賃期間的電費資訊，掌握租屋市場電費收取的合理標準。

對於部分立委仍指能源政策造成台電鉅額虧損，台電表示，已多次說明，俄烏戰爭造成國際燃料暴漲，是造成近年虧損的主因。

相較之下，綠電購電支出僅占總支出1成。國際上為了擴大民間參與綠能建設，普遍採用綠能躉購制度，隨著企業的綠電需求日益增加，越來越多的業者開始選擇賣給民間企業，就不須台電支出。

台電指出，以今天記者會提到的雲豹能源為例，其94%案場綠電皆直接賣給民間企業，並未由台電躉購。（編輯：楊蘭軒）1130320