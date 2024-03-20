30年歷4次整併 全球人壽：接軌為重併購非年度策略

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（中央社記者謝方娪台北20日電）全球人壽今天舉行30週年記者會，總經理馬君碩睽違近7年公開受訪，他表示，全球人壽經歷4次併購，資產如今達新台幣1.4兆元規模，面對2026年接軌新制在即，重點在強化風險韌性、朝永續發展，併購及上市櫃並非現階段目標。

今年為全球人壽成立滿30年，全球人壽今天盛大舉行30週年記者會，邀請合作保經代通路高層、會計師等出席。此為董事長林文惠2023年6月29日上任後首次公開亮相，也是總經理馬君碩睽違近7年首度公開接受媒體聯訪。

林文惠表示，全球人壽有近300萬名保戶，資產達1.4兆元、為第8大壽險公司，營收排名第7大，近年公司在穩健中獲利，無論數位轉型、業務轉型、商品轉型或淨零轉型均有亮眼成績，今年為全球人壽創立滿30年，未來將以低碳營運、創造幸福社會、重視責任投資為3大ESG策略主軸，邁向永續。

全球人壽董事暨壽險公會理事長陳慧遊今天特地穿皮外套出席，他笑說，希望帶給公司喜氣，「全球人壽應該可以成為保險業的輝達（NVIDIA）」。陳慧遊期許在林文惠帶領下，全球人壽可創造光輝歲月、飛黃騰達。

馬君碩指出，過去30年，全球人壽把握可能的機會發動4次企業併購，距離承接國華人壽已過去11年，全球人壽資產從6600億元攀升至1.4兆元，秉持重視風險控管、穩健經營原則，讓全球人壽過去10年獲利都走在穩健道路上。

不過，他提到，壽險業面臨的挑戰愈來愈大，全球人壽作為中型壽險公司、沒有金控奧援，要和其他同業競爭，很重要的是必須有強勁數位力；展望未來，全球人壽將持續強化財務結構、優化商品組合並善用數位科技，推進轉型。

馬君碩表示，規模或獲利均是公司經營的過程，長期目標是永續，全球人壽11年前考量社會責任，承接國華人壽，其後開始規劃重要核心系統轉換作業，耗時4年及數億元資金，2018年核心系統上線，助力全球人壽加速數位發展，現在回頭看，很慶幸當時推動核心系統轉換，為未來發展奠定重要基礎。

展望未來，馬君碩說，近年走過疫情、俄烏戰爭等變數，他認為若僅純粹追求高收益，資產難免遇到不可避的風險，未來2年因應接軌挑戰，「併購及上市櫃不在短期戰略目標內」，全球人壽重心將是體質轉型、加強韌性，不會為併購而併購。

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他說，台灣2025年將進入超高齡化社會，未來商品設計將鎖定退休準備及資產傳承需求，另一方面，國內保險業2026年將接軌IFRS 17，為讓CSM（保險合約服務邊際）極大化，保障型商品將是未來主軸。全球人壽在健康醫療險一向著墨較深，未來也將繼續深化。

2023年以來，富邦人壽、法巴人壽等陸續推出分紅保單，馬君碩透露，全球人壽目前在積極評估中，但是否推出分紅保單要多面向考慮，包括為給客戶更好紅利，勢必得投資到風險性資產，但投入風險性資產部位愈高，未來接軌ICS後資本計提也會較高。（編輯：楊蘭軒）1130320