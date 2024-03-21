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電路板產業談電價上漲 李長明：願配合盼穩定不缺電

2024/3/21 19:51（3/21 20:01 更新）
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台灣電路板協會（TPCA）21日在桃園舉辦第11屆第3次會員大會暨標竿論壇，由理事長李長明（圖）主持，他會後針對電價上漲議題受訪表示，願配合漲價，但盼供電「穩定、足量、綠能」。（TPCA提供）中央社記者江明晏傳真 113年3月21日
台灣電路板協會（TPCA）21日在桃園舉辦第11屆第3次會員大會暨標竿論壇，由理事長李長明（圖）主持，他會後針對電價上漲議題受訪表示，願配合漲價，但盼供電「穩定、足量、綠能」。（TPCA提供）中央社記者江明晏傳真 113年3月21日
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（中央社記者江明晏桃園21日電）針對電價規劃上漲，台灣電路板協會（TPCA）理事長李長明坦言，確實影響蠻大，但產業界理解漲價因素，也願意配合，但希望政能府承諾「穩定、足量、綠能」，盼供電要穩定充足、不缺電。

台灣電路板協會（TPCA）今天在桃園舉辦第11屆第3次會員大會暨標竿論壇，由理事長李長明主持，他並在會後接受媒體訪問。

對於電價預期將上漲，李長明坦言，對PCB產業確實會有蠻大的影響，尤其是在高階製程，例如ABF廠等影響更大，就像台積電2奈米廠房用電，都會比10奈米廠房更多。

李長明身為欣興資深顧問，他表示，欣興生產ABF載板等是高階製程，自動化、無塵室面積更大，意味著電價上漲後，欣興一定會支出更大。

但他指出，產業界完全理解在轉型綠能過程中，電價漲價難免，業界會配合漲價，但希望政府能至少做到「穩定、足量、綠能」，產業界期待供電要穩定、充足不缺電，朝綠能減碳方向走，同時也希望核能延役。

他進一步強調，「絕對不能缺電」，因為電力瞬間斷掉，對產能設備損失傷害都很大。

李長明也表示，2024產業關鍵趨勢將聚焦在地緣政治、綠色永續和AI，受地緣政治影響，供應鏈已開始向海外布局，泰國將成為全球PCB產業的新聚落。

他指出，去年受全球經濟復甦緩慢的影響，2023年台灣PCB製造產值下降16.7%，至新台幣7698億元，隨著電子產品庫存去化、通膨緩解、AI應用百花齊放，產業將走出低谷，整體電子與PCB產業有望在2024年迎來下一個成長週期，預估2024年，台灣PCB製造產值將達到8182億元，成長率約6.3%。

此外，PCB台廠多數移往泰國設廠，打造彈性供應鏈，而不只台商，中國大陸PCB廠現在也是積極移往泰國，TPCA表示，目前在跟泰國工業區積極協商，必須加緊能源建設，否則2年後產能開出時，電力供應一定會不足。

李長明也說，由於中國大陸PCB廠積極前進泰國，屆時台商與中國廠勢必還是會陷入「搶人、搶訂單」的局面，不排除發生產品削價競爭、薪資也要提升的狀況，意味著成本獲利空間會變得較為艱難。（編輯：楊蘭軒）1130321

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