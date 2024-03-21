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機械公會：電價上漲衝擊難免 要提升獲利與減碳實力

2024/3/21 14:46
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台灣機械工業同業公會理事長魏燦文今天表示，電價若上漲，對產業衝擊難免，但不能讓台電一直虧損，虧到最後還是全民負擔，廠商要提升獲利能力和節能減碳的實力，「我們已經享受太久的優惠電價」。

機械公會今天下午舉行年度會員代表大會，魏燦文會前接受媒體採訪。

經濟部將於明天召開電價審議委員會，可能宣布調漲電價。不過魏燦文認為，台灣電價在東南亞國家中相對有競爭力，台電每年虧損，而核電也有環保的考量，產業應該積極開發節能減碳的設備或提出其他對策，全民也要節約能源，降低能耗和電費負擔。

魏燦文說，電價若上漲，對產業衝擊難免，但不能讓台電一直虧損，「虧到最後還是全民負擔」。

魏燦文表示，相信政府在電價議題上已做了最大的努力，儘管有通膨的影響，但也要反映實際的成本，提高廠商本身的獲利能力和節能減碳實力，觀念要改變，「我們已經享受太久的優惠電價」。

此外，針對日本結束負利率影響，魏燦文表示，相較之下日圓持續貶值，日本機械設備價格更便宜，對台灣機械產品外銷訂單殺傷力更大；但未來日圓持續貶值空間有限，升值幅度也不大。

魏燦文強調，希望新台幣兌美元匯率能落在32元區間，維持機械業出口競爭力。

展望今年機械業景氣，魏燦文說，去年台灣機械產業產值較2022年減少新台幣2400多億元，主要是美中貿易戰、地緣政治風險、供應鏈改變、全球需求不振、俄羅斯與烏克蘭戰爭、以色列與哈瑪斯戰爭等因素影響，不過今年從前2月機械業出口值來看，景氣有回溫的跡象，希望能繼續保持。

魏燦文表示，今年台灣機械業景氣有機會先持平再逐漸向上，預估機械業出口值可成長5%至10%。至於其他市場景氣，他分析，中國景氣每下愈況，不過俄烏戰爭全球制裁俄羅斯，俄羅斯從中國進口工具機產品，反倒讓中國業者獲利，「占了台灣廠商的便宜」。

魏燦文指出，全球供應鏈改變，使得美墨邊境、土耳其、波蘭等新興市場崛起，台灣產業界要開發新的市場，不能以中國和東南亞為重心，台灣產業界要開發墨西哥、加拿大、中東、東歐、非洲等市場。（編輯：林淑媛）1130321

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