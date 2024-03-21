立委憂收碳費墊高電價 經濟部：有可能會反映

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（中央社記者張雄風台北21日電）電價喊漲，民進黨立委劉建國今天表示，先要調漲電價，接著又要收碳費，碳費是否會反映在電價上。經濟部回應，「是可能會反映」，但電價審議會討論照顧弱勢、是否影響物價等。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部及相關部會就「加速推動再生能源對國土環境之影響及環境影響評估認定標準修訂進度」進行專題報告，並備質詢。

劉建國質詢指出，明天要討論電價調整，接著下週是碳費，碳費之後可能又會反映到電價，「台電就只有在做電費漲不漲這件事」，其他事都沒辦法做了。

劉建國提到，若1噸碳以新台幣300元來計算，台電可能要繳約58億元，質疑這些成本未來是否會轉嫁到電價上。

經濟部次長林全能答詢表示，電費成本如果有涵蓋碳費，就必須在電費公式裡、審議會中進行後續處理，是可能會反映出來。

劉建國對此不甚滿意，直言這個回覆就是「該漲就漲，不然想怎樣」；他說，沒有否定台電的責任，但從電價來討論，不應該只有漲不漲的問題。

林全能補充，台電本身不是只有電價，還有很多責任，包含穩定供電，降低排放的工作等；電價還會討論是否照顧弱勢、肩負節能減碳、反映成本、是否影響物價等，都會在審議會討論。

劉建國要求經濟部評估台電需繳納多少碳費、繳納之後的因應之道，並於1週內提報告。他並補充，「如果只是轉嫁到電價就不用給我報告了。」（編輯：管中維）1130321