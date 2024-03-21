電價調整連動鐵公路捷運票價 王美花：提供節電補助

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（中央社記者曾智怡台北21日電）經濟部長王美花今天表示，電價調整將秉持兼顧台電穩健經營、民生物價穩定；對於電價恐連動台鐵、高鐵、捷運等票價蠢動，她說，去年已啟動相關節電措施與補助，最終調整方案將由明天舉行的電價費率審議會決議。

4月電價調漲箭在弦上，外界關心大眾運輸系統成本上揚，交通部證實台鐵內部在研議票價調漲方案，北捷也說會審慎評估票價。

王美花今天赴立法院經濟委員會就「當前供水情勢檢討及因應措施」進行報告並備質詢，她會前接受媒體訪問表示，關於鐵路、公路、捷運部分，去年已啟動相關節電措施與補助，電價部分則會在明天召開的電價費率審議會詳細討論。

媒體報導行政院拍板撥補台電千億，平均電價調幅12%，民進黨立委賴瑞隆詢問，經濟部先前期盼獲得新台幣1500億元，沒法達到原因為何。王美花表示，行政院有其考量，經濟部已和行政院進行很多討論協商。

王美花中場受訪補充，實際撥補金額須待行政院公文，確定後再向外界報告。

賴瑞隆呼籲用電成長、賺錢產業給予較高調幅，民生部分控制調幅；民眾黨立委張啓楷也關心電價調漲後助長物價，「大家都睜大眼睛在看，各部會是物價平穩捍衛者還是加害者？」

王美花強調，過去幾年台電吸收很多成本，讓台灣在全球物價穩定方面名列前茅，但也因此造成鉅額虧損，也是為何要向行政院爭取撥補與電價調整，「無論如何一定會照顧民生」，秉持平衡台電穩健、民生物價穩定原則調整電價。（編輯：蘇志宗）1130321