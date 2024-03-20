傳電價調漲 國民黨團籲農漁教育民生用電緩漲

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（中央社記者王承中台北20日電）外界關注4月電價調漲對民生衝擊，國民黨團書記長洪孟楷今天表示，各項經濟指數預估，若電價調漲，今年物價會比去年高。呼籲政府對農漁、教育用電、大眾運輸、330度以下民生用電緩漲，不要讓民眾獨自面對高通膨的衝擊。

各界關注4月電價調漲，行政院長陳建仁今天說，會補貼台電電價，精算後做最後決定，政府也會細緻調整電價漲幅，更會兼顧民生物價、台電永續發展，大家一起努力，讓電價調整更加合理、合情、合法。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長鄭正鈐、國民黨立委羅廷瑋、張智倫等人，今天在立法院黨團記者室召開記者會。要求蔡政府正視、傾聽弱勢族群的心聲，同時針對農漁、教育、大眾運輸以及330度以下民生用電凍漲、緩漲，降低民眾通膨壓力。

洪孟楷表示，從各項經濟指數預估，倘若電價一旦調漲，勢必將影響百工百業，今年物價會比去年高，有可能突破蔡政府執政以來，物價漲幅最高的一次。國民黨9位女性縣市首長近期舉行女力縣市長交流活動中，一致呼籲中央應正視電價上漲所造成的物價效應。

洪孟楷指出，當房東將漲價的電價轉嫁給房客，每度電收新台幣10元以上，是否有超收疑慮，內政部說一個月內提出解方，但每當遇到電價調漲，都會發生相同的電價超收疑慮，提醒政府針對電價上漲導致租屋成本增加，不可草率輕忽以對。

洪孟楷指出，國民黨團再次重申，針對農漁、教育用電緩漲、330度以下民生用電緩漲，不要讓民眾獨自面對高通膨的衝擊。

鄭正鈐表示，大眾運輸交通用電也該凍漲，去年政府推出北北基桃、桃竹竹苗生活圈通勤月票，地方政府需負擔60%左右預算，一旦電價上漲，勢必會影響通勤車票費用。電價調漲10%，直接反映在物價上約0.1%左右，衍生出的波動效果，恐超出2%以上。呼籲民進黨政府，調漲電價請謹慎為之。

羅廷瑋指出，大多數租屋族都是大學生、上班族和弱勢族群，市場行情租屋每度電價是7到8元，未來電價調漲，每度10元是可預期的，這群租屋族唯一能做的只有消費申訴。要求政府拿出具體辦法，在調漲電價同時，提出幫助弱勢租屋族具體方案。（編輯：翟思嘉）1130320