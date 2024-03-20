藍質疑房東趁漲電價調升租屋電費 綠：須經租客同意

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（中央社記者林敬殷台北20日電）電價預期將調漲，國民黨立委質疑房東可能趁機漲租客電費。民進黨立法院黨團今天表示，房東未經房客同意，於租賃期間調漲原本約定租屋電費計算標準，房客可向當地消保官申訴，違反者可罰新台幣3萬到30萬元。

民進黨團今天舉行輿情回應記者會。民進黨團書記長莊瑞雄表示，蔡政府上台後推動租屋補貼，政策受到租屋族支持，也是政府對租屋族的照顧。

他說，內政部去年6月修訂的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」第6條第3項規定，無論是出租人或承租人負擔，均不得超過台電公司所定當月用電量最高級距之每度金額，且房東若在租賃期間要調漲原本約定租屋電費計算標準，也必須經過房客同意，不得任意調漲。

莊瑞雄說，若房東違反定型化契約規定，房客可向當地的消保官申訴，政府會加強該有的宣傳和配套，讓民眾有更充足的資訊。

民進黨團幹事長吳思瑤說，感謝國民黨團提醒並肯定政府的好政策。內政部早已超前部署，先前也清楚說明，房東不得因這次電價調漲任意漲租金，更不應不當轉嫁給租屋者，政府對房東單方面違約調漲租金是有政策工具，應依定型化契約的電費額度上限規定，違反者可依消保法規定，處以3萬元到30萬元罰鍰。

吳思瑤表示，針對如何讓租屋族群租屋電費合理，內政部已舉行2次座談會，未來還會請台電，要求房東依照台電當期每度平均電價來計收，內政部也會針對電費資訊透明方向進一步檢討修正，2週內開會研商著手修正住宅租賃定型化契約的相關規定，抑制可能有的惡房東不當調漲租金，確保租屋族群權益。

對於媒體詢問，國民黨質疑政府現在漲電價，是為即將上任的總統當選人賴清德提前拆彈，吳思瑤表示，執政是延續，也會共同承擔責任。電價費率審議會本週五才要開會，關於電價的漲幅、級距，開完會才會知道，國民黨現在針對電價上漲的訊息，都是基於不正確的資訊，無限擴大漲幅上限，造成社會不安。

吳思瑤說，政府調漲電價會以民生優先，並兼顧物價穩定，國民黨不應拿不正確訊息，以訛傳訛。（編輯：翟思嘉）1130320