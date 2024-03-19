春源：今年行情倒吃甘蔗 估營運優於去年

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（中央社記者賴言曦台北19日電）春源鋼鐵總經理洪士民今天表示，人工智慧（AI）產業發展牽動廠房及設備需求，且今年商辦、都更及公共建設需求樂觀，「行情是倒吃甘蔗」，預估今年營運優於去年，但仍要觀察美國總統大選等不確定因素。

春源今天召開法人說明會，洪士民表示，去年下游用鋼產業機械、工具機景氣不振，研判今年第1季落底後，隨著AI產業發展，帶動伺服器設備需求，後市展望可望逐步復甦。

洪士民指出，鋼構業務部分，今年營建業景氣樂觀，主要是住宅案有新青安優惠房貸帶動，且政府公共工程預算持續上升，加上AI產業熱絡帶動廠房建設需求，目前鋼構接單超過15萬噸，訂單能見度達1年；汽車產業部分，車市展望也可樂觀看待。

洪士民說，整體來看，今年會比去年好，預估訂單會陸續浮現，不過後市還是要觀察低價鋼材會否持續影響台灣鋼鐵價格，以及美國總統大選等不確定因素。

另外，4月電價調漲在即，洪士民指出，電價占春源生產比例不高，因此影響預估不會太大。

春源2023年每股稅後淨利（EPS）新台幣1.35元，年增42.1%，董事會日前決議每股擬配發現金股利1元，預計6月13日召開股東會。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130319