更多編輯台推薦新聞：
輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人
科技

輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血
政治

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林書豪復健捲禁藥風波 國王球團：誤用靜脈雷射療法、願配合調查
首頁 / 產經
電價
新聞專題
電價1/164
首頁 / 產經

春源：今年行情倒吃甘蔗 估營運優於去年

2024/3/19 16:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北19日電）春源鋼鐵總經理洪士民今天表示，人工智慧（AI）產業發展牽動廠房及設備需求，且今年商辦、都更及公共建設需求樂觀，「行情是倒吃甘蔗」，預估今年營運優於去年，但仍要觀察美國總統大選等不確定因素。

春源今天召開法人說明會，洪士民表示，去年下游用鋼產業機械、工具機景氣不振，研判今年第1季落底後，隨著AI產業發展，帶動伺服器設備需求，後市展望可望逐步復甦。

洪士民指出，鋼構業務部分，今年營建業景氣樂觀，主要是住宅案有新青安優惠房貸帶動，且政府公共工程預算持續上升，加上AI產業熱絡帶動廠房建設需求，目前鋼構接單超過15萬噸，訂單能見度達1年；汽車產業部分，車市展望也可樂觀看待。

洪士民說，整體來看，今年會比去年好，預估訂單會陸續浮現，不過後市還是要觀察低價鋼材會否持續影響台灣鋼鐵價格，以及美國總統大選等不確定因素。

另外，4月電價調漲在即，洪士民指出，電價占春源生產比例不高，因此影響預估不會太大。

春源2023年每股稅後淨利（EPS）新台幣1.35元，年增42.1%，董事會日前決議每股擬配發現金股利1元，預計6月13日召開股東會。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130319

#經濟部
#電價
#美國
電價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
東鋼：鋼筋在手訂單近百萬噸 鋼構握商辦商機
172.30.142.43