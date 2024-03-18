民生用電大戶電價調10%？曾文生：千度以上用戶僅2%

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（中央社記者劉千綾台北18日電）外界關注4月電價調漲對民生衝擊，經濟部次長曾文生表示，每月民生用電度數超過1000度以上的比率很低，僅約2%多，約97%用戶的調幅不會那麼高，強調電價調整除反映燃料成本，會以照顧民生、穩定物價及產業競爭力3個目標為主要考量。

針對報導指出，民生用電大戶調整後每度將達新台幣8元。曾文生今天出席ESG永續高峰會會後受訪表示，電價方案待電價審議會決定，去年民生最高級距（1001度以上部分）夏季電價每度為7.69元，因此若調整10%以上，電價可能會超過8元。

曾文生指出，用電度數超過1000度以上用戶的比率很低，在約1300萬用戶中，占比僅2%多，也就是說，有約97%用戶的電價調整幅度並不會那麼高。

根據經濟部規劃，這次民生用電電價調整，每月700度以下漲幅預估5%，700度到1000度為7%，1000度以上則是10%。

曾文生表示，電價調整除反映燃料成本，會以照顧民生、穩定物價、以及產業競爭力3個重要目標為考量，呼籲高用電戶節約能源，同時為減碳做出努力。

至於電價調整對零售業影響，曾文生表示，近兩年電價調整已有考慮相關產業，最近會對國內零售業進行試算，一定用電度數以下者，營運成本不會受到太多影響，也希望社會一起探討廠商轉嫁成本至產品的合理性。

媒體關心調漲電價是否影響廠商競爭力，曾文生表示，台灣的工業電價在國際上非常有競爭力，尤其和主要競爭對手相比，台灣的工業電價明顯比韓國還要低。（編輯：蘇志宗）1130318