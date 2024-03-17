電價每度漲破8元？ 台電：尚未定案

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（中央社記者劉千綾台北17日電）4月電價調漲在即，報導指出，若1000度以上用電戶面臨10%的電價漲幅，將使電費首次突破每度8元。台電表示，電價調整尚未定案，但根據過往經驗指出，對1001度以上用戶的電價調漲，已經顯著促進節電效益。

根據規劃，此次民生用電電價調整，為每月700度以下漲幅預估5%，700到1000度為7%，1000度以上則是10%，其中民生用電700度以下者占全體用戶93%。

台電今天發布新聞稿表示，電價費率審議會決議電價調整依循照顧民生、穩定物價及節能減碳等原則。以住宅為例，近2次電價調整，僅調漲高級距用電單價，2022年7月調漲每月用電超過1000度部分，當年8至12月住宅1000度以上用電減少1.6億度，減幅3.9%，占同期整體減少的用電量6.3億度中的25%。

去年4月調漲每月用電超過700度部分，致當年下半年1000度以上用電減少2.9億度，減幅6.3%，顯見高級距用電適度調整電價可帶來節能效益。而用戶如果勵行節電，電費負擔也會降低。

至於公眾對電價調整的擔憂，台電說明，民生用電採累進計費方式，即每一級距有其固定的用電收費，只有超出該級距的用電量會按照更高的級距收費。

舉例來說，若實施調漲，1000度以上的漲幅，以1001度來說，僅超過1000度的那1度會受到影響。

針對外界關心租屋族共用電表恐受電價調整影響，台電表示，2023年4月電價調整時，對於分租套房用戶，只要向台電申請裝設免費智慧電表，並且接受台電用電節能輔導，電價暫緩調整。

台電指出，現行分租套房電價已較比一般住宅為低，截至目前已受理近5000戶申請案件。

台電也建議，分租套房每月用電超過700度者，可評估改採時間電價計費，尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，搭配節電措施，可進一步節省電費支出。

另外，台電自2022年3月起，電費單上增列「去年全年平均電價」，2022年7月起另新增「當期每度平均電價」訊息，可使租屋雙方迅速了解各期用電狀況，供做雙方電費計收參考。

台電於今年1月起於官網開設「住宅租屋電費查詢專區」，租客經申請認證之後，即可上網查詢租屋處當期的每度平均電費，更能掌握租屋市場電費收取的合理標準，在兼顧節能同時也能照顧租屋族用電。

台電表示，電價費率審議會將綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形及產業競爭力等因素後，決定電價如何調整，力求電價調整能兼顧節能，也能照顧弱勢用電族群。（編輯：翟思嘉）1130317