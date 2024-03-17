年用電量達5億度且成長產業 經部擬調漲電價1至2成

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（中央社記者曾智怡台北17日電）台電財務壓力巨大，若最後僅獲千億撥補，中油擬調降氣價支援，目標是將平均調幅控制在12%內。其中，產業用電漲幅高於民生，並依「使用者付費」原則，年用電量達5億度且連續兩年用電成長產業，調幅將高於產業平均，落在1至2成之間。

根據台電資料，年用電量達5億度且連續兩年用電成長產業包括半導體、記憶體、氣體公司、高鐵、台鐵、中華電信等10餘家。

近年台電吸收國際燃料劇烈漲幅，導致虧損越滾越大，截至去年底累虧新台幣3826億元，今年若完全不調整電價，預計將再虧2124億元。為讓台電免於資不抵債窘境，經濟部優先爭取以去年歲計賸餘補貼台電1500億元，再搭配電價調整，首要任務是打掉今年虧損。

若最後政院僅撥補千億，經濟部會協調中油調降電業氣價，將漲幅控制在12%內；中油目前預測天然氣價趨勢下降，未稅氣價每立方公尺只要調降1元，中油就需回吐168億元。同時，煤價亦估計走低，搭配長約下限購買策略，可減少台電財務壓力；煤價每噸下降1美元，台電可少花9億。

產業別方面，用電成長產業調幅最高，調幅擬介於10%到15%之間，用電衰退不滿10%減半調漲，用電衰退逾10%漲幅最低。

若以年用電量劃分，首先，針對年用電量達50億度且連續兩年用電成長的特高壓超級大戶，預計調幅上看2成，高於上述一般產業。

台電內部資料顯示，全台僅台積電適用此門檻，台積電占全台用電約8%，去年用電量超過200億度，電費支出僅占個位數比例，現行電價每度不到3元，若漲到4元以上，台電電費收入可增逾百億。

另外，每年用電5億度以上也會劃設一級距，調幅較一般產業調多1%，預計30家特高壓大戶達到門檻，但會排除面板、石化、鋼鐵等未達連續兩年用電成長產業，因此，最後約10家入列，包含半導體、記憶體、氣體公司、高鐵台鐵、中華電信等。（編輯：林淑媛）1130317