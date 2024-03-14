楊金龍憂電價調漲全年CPI恐突破2% 暗示不會太早降息

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）經濟部擬調漲電價，外界擔憂通膨再起，中央銀行總裁楊金龍今天表示，調漲電價恐讓全年通膨突破2%，他很擔心會有預期心理；央行21日理監事會會討論通膨預期心理的影響，將關注通膨結構是否改變，並暗示台灣情況與歐美不同，不會太早降息。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，朝野立委均關注漲電價對於物價及貨幣政策的影響。

楊金龍說明，電價調漲對於推升物價一定會有影響，包含直接效果及間接效果，間接效果指的是電價調漲後，企業成本增加，可能部分轉嫁至售價；據他了解，經濟部會先看行政院撥補金額，再來評估漲幅，若撥補1500億元、漲幅便較小，僅撥補1000億元則漲幅較大。

楊金龍認為，按照以往經驗，這次調漲電價對物價的影響，衝擊不會太大，不會出現外界擔憂「一直調漲、一直調漲」的狀況；但因為這次電價議題較早提出，社會大眾廣泛討論，他更擔心的是通膨預期心理。

根據主計總處2月底最新預測，考量外食費與房租漲勢延續，預測113年 消費者物價指數（CPI） CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 上漲1.85%，上修0.21個百分點，但這並未計入電價調漲的因素。楊金龍認為電價調漲的影響不會太劇烈，但他表示，央行去年12月對於今年全年CPI預測值就達1.89%，「如果電價一上漲，恐怕（全年CPI）會突破2%」。

楊金龍指出，央行打通膨就是要預防預期心理，但台灣111年CPI上漲2.95%，112年上漲2.49%，今年也可能因為電價調漲而超過2%，「如果通膨超過2%太長時間，通膨預期心理就會很強」。

楊金龍接著表示，美國、英國、歐元區都在討論降息，但台灣跟他們不太一樣，不只升息速度不同，台灣比較緩慢且持續，另一方面，台灣以前長期平均通膨率在1%左右，假如長期通膨平均漲到1.5%，甚至1.5%至2%，很顯然就是結構性轉變，若發生這種情況，利率恐怕就不會像以前那麼低檔。

這番言論，顯示歐美國家央行已經開始討論降息，但台灣考量CPI居高且通膨預期心理仍在，不會過早考慮降息選項。

國民黨立委賴士葆追問，穩定物價是央行職責，如果長期CPI上漲、到了2.5%，是否央行就會討論升息，楊金龍則說，央行會相當關注通膨結構是否改變的議題，並謹慎討論。（編輯：張均懋）1130314