美國2月CPI年增3.2%意外回升 短期內降息機率低

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（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）美國2月消費者物價年增3.2%，意外回升，反映物價基本趨勢的核心通膨率也高於市場預期。壓制通膨「最後一哩路」顛簸難行，聯準會短期內降息的機率進一步降低。

勞工部今天公布，美國2月消費者物價指數（ CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 ）年增率3.2%，市場預期保持在3.1%；剔除波動較大的食品與能源後，核心CPI年增率從1月的3.9%降至3.8%，創2021年以來新低，仍高於市場預期的3.7%。

經季節調整，CPI月增率從1月的0.3%升至0.4%，符合市場預期；核心CPI月增率保持在0.4%，未如市場預期降至0.3%。

投資人對最新物價數據反應淡定。美股開高後在平盤附近遊走，道瓊工業指數盤初跌近30點，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數漲幅分別約0.1%、0.2%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前期供需失衡，美國CPI年增率曾在2022年夏季衝上9.1%，創40年來新高。隨著聯邦準備理事會（Fed）積極升息壓抑需求，供應鏈瓶頸疏通，通膨率逐漸朝聯準會目標回歸。但近期數據顯示美國年初通膨僵固，聯準會官員為求謹慎而不願貿然降息。

根據勞工部報告，加油及居住費用占2月整體物價漲幅逾6成。

其中，包含房租的居住費用持續帶動核心物價上漲，月增率雖從1月的0.6%降至0.4%，與去年同期相比仍上漲5.7%，占核心CPI年增率約2/3。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週赴國會作證時說，聯準會離能夠降息「不遠」，但官員希望見到更多通膨持續朝目標2%邁進的跡象。聯準會偏好參考商務部公布的個人消費支出（PCE）物價指數。這項指數近幾個月漲幅低於CPI，但兩者組成部分重疊，走勢大致相仿。

聯準會下週將召開決策會議，市場普遍預期政策利率將保持在23年高點，最新CPI數據讓官員更有理由繼續觀望。至於聯準會是否會如投資人預期在6月降息，未來幾個月通膨走勢格外關鍵。（編輯：郭中翰）1130312