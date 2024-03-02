通膨降溫不如預期壓力仍在 主計總處緊盯外食漲勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北2日電）主計總處2月底公布最新經濟預測，上修今年消費者物價上漲率（CPI）至1.85%，顯示通膨降溫不如預期，壓力仍存。主計總處分析支撐通膨3因素指出，房租漲幅依舊居高，外食費走勢須「留校察看」，若電價調漲可能再添變數。

觀察近年國內通膨情勢，2022年CPI漲幅一舉衝上2.95%，寫下14年新高紀錄，2023年仍有2.49%的水準，今年持續走低，跌破2%的通膨警戒線，降至1.85%，但主計長朱澤民坦言，通膨壓力仍在。

主計總處官員說明，這波通膨延續一段時間，結構已經有所改變，從一開始俄烏戰爭爆發，國際農工原物料大漲，帶動商品通膨；後來原物料價格回穩，但國內迎來疫後復甦，服務類漲勢居高不下，且價格具有僵固性，使得通膨無法快速降溫。

主計總處官員指出，房租、外食費及娛樂服務漲幅較大，是推升國內通膨的主要因素；目前房租的CPI漲幅站穩2%之上，明顯高於長期平均約1%的水準；而外食費去年下半年月增幅一度收斂，近2個月又有漲勢擴大跡象，必須再觀察一段時間。

不過主計總處官員補充，按照過往經驗，每年1月，廠商多會反映先前累積一段時間的漲幅宣布漲價，今年1月外食費漲幅擴大，不排除參雜此短期因素。

至於外界關心經濟部若調整電價，可能進一步推動整體CPI及外食價格，主計總處官員坦言有可能，但店家定價時，除了成本考量，也必須衡量市場競爭因素，不見得會全然反映。

中央大學經濟系教授吳大任則分析，今年除了基本工資、電價調漲等議題，服務業缺工現象依舊存在，可能導致人力成本增加，讓服務類價格居高的現象難以短期改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳大任並指出，房價與房租有時間落差，當房價上漲，房東便有動機提高房租，但必須等到租約期滿，簽訂新租約時才會調整，台灣2021、2022年的房價明顯走高，反映至房租上漲，粗估會落在2023、2024年；也就是說，今年房租還是會成為支撐通膨的主要因素。

不過吳大任認為，全球需求疲弱之下，進口物價跟著下滑，有助於緩解部分通膨壓力，今年通膨率有機會控制在2%之內；相較於通膨，他更擔憂主要經濟體景氣動能不如預期，拖累台灣復甦動能，「外需還是有很大挑戰」。（編輯：林淑媛）1130302