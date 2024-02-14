主計總處29日最新經濟預測 學者：出口不確定性仍高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北14日電）主計總處2月29日將公布今年最新經濟預測數據，外界關注是否會下修經濟成長率；學者分析，出口雖有望較去年好轉，不過，全球終端需求是否回升，也牽動廠商對未來投資信心，出口跟投資表現仍具不確定性。

主計總處去年11月底預估，今年台灣經濟成長率為3.35%，預計2月29日將公布最新經濟預測數據，近期國內智庫預測數值也紛紛出爐，中經院、台經院分別估今年經濟成長率達3.10%與3.15%，外界關注是否可能微幅下修。

專家學者多預期，台灣出口跟投資都有望比去年表現好，但「有多好」將牽動台灣今年經濟成長率表現。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，主要國家經濟成長率多數都是2023年較高、2024年較低，包括美國、中國、日本，都是今年不如去年。

孫明德指出，台灣去年經濟成長率表現佳，但東西賣不出去，到去年下半年庫存逐漸去化，歐美市場隨著庫存清光，今年可能開始採買台灣電子產品，預期對台灣第2季出口表現大有幫助。

孫明德表示，隨著資通訊產品外銷好轉，後續有望帶動電子零組件出口表現。隨著景氣觸底反彈，廠商投資開始增加，台灣很多電子大廠建廠速度也加速，包括找土地、員工等，整體來看，出口跟投資有望比去年表現更好。

中央大學經濟系教授吳大任認為，內需去年基期高，今年內需消費對台灣國內生產毛額（GDP）貢獻會小一點，台灣今年表現關鍵要看出口跟投資面2指標。

他分析，台灣去年出口基期低，今年出口雖會正成長，但有多大成長仍有高度不確定性。外界預期美國聯準會（Fed）第2季可能降息，但「一定是經濟不好才會降息」，美國國內經濟主要靠消費力道支撐，近年美國家庭債務快速膨脹，加上高利率影響下，連帶衝擊家庭消費能力。

吳大任指出，美國家庭消費力道如果今年開始下滑，對台灣出口也可能產生衝擊，在美國開始降息前，台灣出口很難真正好轉，即便Fed降息，對經濟刺激效果也具不確定性。

吳大任指出，主計總處2月底是否下修經濟成長率預測還很難說，不過，如果台灣出口表現不佳，廠商無法完全利用產能，加上利率仍在高位，自然連帶衝擊廠商投資意願。

中經院副院長王健全指出，出口雖然看起來會正成長，但美國、中國經濟仍有很多變數，包括美國耐久財消費力道不強，中國景氣也不理想，因此對許多廠商而言，景氣雖然有變好，但還在等著春燕到來，出口能否強勁成長還有變數。（編輯：潘羿菁）1130214