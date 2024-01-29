台股強漲 1月消費者信心走揚創近2年新高

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）台股強勢攻高，帶動消費者信心大漲。中央大學台經中心今天發布1月消費者信心指數（CCI）總指數為72.14點，月增2.08點，創近2年新高，6項分項指標全數走揚，以投資股票時機升幅最顯著。

1月CCI總指數連4升，創111年4月以來最高水準；CCI的6項分項指標物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財，也全數走揚。

中央大學台經中心執行長吳大任分析，這次調查有兩大亮點，一是消費信心已經回到俄烏戰爭、高度通膨前的水準；二是投資股票信心創近4年新高，回到COVID-19疫情爆發前的水準。

吳大任指出，總統大選結果出爐後，國人需要一段期間沉澱情緒，台股一度大跌，不過台積電18日法人說明會釋出正面訊號，台積電ADR大漲，加上美國人工智慧（AI）題材火熱，均帶動台股強勢攻高。

「一旦股市好轉，民眾從股票獲利，所得效果會帶動信心，其他指標都轉好。」吳大任表示，1月許多指標都創波段高點，「未來半年家庭經濟」指標78.5點、月增1.85點，創111年5月以來最高；「未來半年國內經濟景氣」指標82.94點，月增1.61點，為111年6月以來最高。

1月「未來半年購買耐久性財」為112.08點，月增0.15點，為升幅最低的指標，但也創111年6月以來最高；中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，也是去年9月以來最高。

雖然1月總指數與6項分項指標全數走揚，吳大任認為，除了股市提振信心，農曆年前是傳統消費旺季，也是重要因素；但春節過後，仍須留意全球經濟放緩，是否影響台灣出口動能。

1月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦。調查期間為113年1月18日至21日，以電話訪問方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2984位台灣地區20歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：張良知）1130129