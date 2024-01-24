台股價量齊揚散戶搶進 12月證券劃撥存款餘額連2升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）去年12月台股強勢上漲，散戶信心升溫、積極搶進股市，據央行統計，12月證券劃撥存款餘額連2月上漲，月增新台幣462億元、站上3.3兆元大關。

中央銀行今天公布12月金融概況，貨幣總計數方面，M1B年增率上升為3.11%，主因是活期儲蓄存款年增率上升，M2年增率下降為5.30%，則是受到外資淨匯入較11月減少所致。累計2023年1至12月M1B及M2平均年增率分別為2.82%及6.25%。

外界關注有「散戶投資風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，繼11月暴增1392億元後，12月續增462億元，升至3兆3359億元，為近4個月新高；融資金額月底數也衝上3344億元，創下2022年3月以來的新高。

央行經研處副處長曹體仁指出，證券劃撥存款餘額走勢大致與股市變化相符，12月存款餘額連2月上漲，反映散戶交易行為積極；這點從台股交易比重也可看出端倪，11月本國自然人占比為56%，12月上升至56.7%。

曹體仁表示，12月定期存款年增率連3月下滑，這當中多少受股市影響；年底台股價量齊揚，帶動證券劃撥存款餘額擴增，另外，部分民眾習慣於年底進行資金配置調整，也會將定期存款轉至短期存款或活儲。

至於外匯存款，曹體仁指出，市場預期美國聯準會（Fed）升息循環進入尾聲，外匯存款吸引力降低，加上部分企業動用外匯存款支付國外借款，使得外匯存款年增率持續放緩、收斂至3.35%。（編輯：潘羿菁）1130124