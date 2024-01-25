央行議事錄展鷹姿 憂通膨持續不排除貨幣緊縮選項

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行去年12月理監事會決議利率「連3凍」，會議議事錄今天出爐，結果顯示，央行理事態度仍偏鷹，多數認為通膨存隱憂，不排除採取積極緊縮措施的可能性。

中央銀行去年12月舉行第4季理監事會議，決議利率「連3凍」，符合市場預期。而根據央行今天公布的會議議事錄摘要，雖然全體理事一致同意維持政策利率不變，但認為台灣未完全擺脫通膨陰霾，必須關注通膨持續性的問題，通膨預期會在未來貨幣政策決策上扮演較重要的角色。

有位理事表示，通膨年增率逐步下降，但消費者物價上漲率（CPI）要花多久時間才能降至2%以下，這將影響民眾的通膨定錨；如果2024年發現通膨率無法順利降至2%以下，代表緊縮力道仍然不足，或許就得採取更積極的緊縮措施。

另位理事補充，整體CPI緩步下滑，其中的房租與外食費兩項卻未見下降趨勢，顯示台灣通膨有持續性問題。

也有理事提醒，台灣通膨率比美國及英國更低，但應密切關注實質薪資負成長的現象；此外，房租是房價的落後指標，未來如果房價繼續上漲，可能進一步帶動房租走揚，進而對物價產生影響。

有位理事進一步指出，房租調漲的現象值得留意，由於房租上漲具僵固性，且會反映到物價上漲，對2024年的通膨不宜放鬆，也要持續關注是否會有通膨持續性問題。

這位理事接著表示，民眾對通膨看法來自於對物價水準的感受，尤其是日常用品、購買頻率較高的產品；整體CPI年增率雖然下降，物價水準仍居高，導致民眾對物價高漲的感受深刻，是否影響民眾對未來物價上漲的預期，值得密切關注。

除了國內通膨問題，央行理事提醒國際情勢仍存在風險，應關注美國緊縮貨幣政策的累積效果、貨幣政策的滯後性，以及對經濟金融的影響情況；而中國大陸經濟面臨房市持續萎縮的困境，同時產能及勞動力有大量過剩的情況，應留意中國大陸金融情勢及地方債務風險的發展。（編輯：趙蔚蘭）1130125