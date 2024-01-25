更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投鹿谷清水郵局遭縱火 經理遭砍犯嫌逃逸
首頁 / 產經

央行議事錄展鷹姿 憂通膨持續不排除貨幣緊縮選項

2024/1/25 17:04（1/25 17:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新台幣。（中央社檔案照片）
圖為新台幣。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行去年12月理監事會決議利率「連3凍」，會議議事錄今天出爐，結果顯示，央行理事態度仍偏鷹，多數認為通膨存隱憂，不排除採取積極緊縮措施的可能性。

中央銀行去年12月舉行第4季理監事會議，決議利率「連3凍」，符合市場預期。而根據央行今天公布的會議議事錄摘要，雖然全體理事一致同意維持政策利率不變，但認為台灣未完全擺脫通膨陰霾，必須關注通膨持續性的問題，通膨預期會在未來貨幣政策決策上扮演較重要的角色。

有位理事表示，通膨年增率逐步下降，但消費者物價上漲率（CPI）要花多久時間才能降至2%以下，這將影響民眾的通膨定錨；如果2024年發現通膨率無法順利降至2%以下，代表緊縮力道仍然不足，或許就得採取更積極的緊縮措施。

另位理事補充，整體CPI緩步下滑，其中的房租與外食費兩項卻未見下降趨勢，顯示台灣通膨有持續性問題。

也有理事提醒，台灣通膨率比美國及英國更低，但應密切關注實質薪資負成長的現象；此外，房租是房價的落後指標，未來如果房價繼續上漲，可能進一步帶動房租走揚，進而對物價產生影響。

有位理事進一步指出，房租調漲的現象值得留意，由於房租上漲具僵固性，且會反映到物價上漲，對2024年的通膨不宜放鬆，也要持續關注是否會有通膨持續性問題。

這位理事接著表示，民眾對通膨看法來自於對物價水準的感受，尤其是日常用品、購買頻率較高的產品；整體CPI年增率雖然下降，物價水準仍居高，導致民眾對物價高漲的感受深刻，是否影響民眾對未來物價上漲的預期，值得密切關注。

除了國內通膨問題，央行理事提醒國際情勢仍存在風險，應關注美國緊縮貨幣政策的累積效果、貨幣政策的滯後性，以及對經濟金融的影響情況；而中國大陸經濟面臨房市持續萎縮的困境，同時產能及勞動力有大量過剩的情況，應留意中國大陸金融情勢及地方債務風險的發展。（編輯：趙蔚蘭）1130125

#中央銀行
#台灣
#央行
#利率
#通膨
延伸閱讀
中經院估今年經濟成長3.1% 面臨戰爭與美國大選變數去年接單衝史上第3高 經部：景氣存隱憂下半年待佳音擺脫悶經濟 主計總處：近8年經濟成長高於全球平均物價漲景氣緩 去年前11月實質月薪、總薪資均負成長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.19