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股匯雙漲 台股站上萬八新台幣勁揚逾1角重返31.2元

2024/2/2 09:55
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（中央社記者潘姿羽台北2日電）台股挾帶人工智慧（AI）題材，吸引外資回頭匯入，帶動股匯雙漲，台股重返萬八大關，新台幣匯率也展現強勁升勢，大漲逾1角、站回31.2元，最高觸及31.222元。

美國股市經歷昨天美國聯邦準備理事會（Fed）打擊不久後將降息的希望、引發拋售潮後，迅速擺脫陰霾，加上蘋果（Apple）財報優於預期，也讓市場情緒振奮，美股4大指數全面上揚。

美股上漲，帶動台股今天開盤走堅，最高達18059.07點，上漲90.96點，重返萬八大關。

新台幣兌美元一早以31.3元開出，由於美元指數漲高回落、一度失守103價位，亞幣得以稍作喘息，加上台股上漲，激勵台幣漲勢迅速擴大，早盤最高觸及31.222元、大漲1.16角。

匯銀人士指出，出口商農曆年前有實質拋匯需求，為匯價提供支撐，若外資也看好台股，持續加碼匯入，將進一步提供升值動能。（編輯：楊凱翔）1130202

#美股
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