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AI強勢台積電堅挺 台股早盤上漲90點重返萬八

2024/2/2 09:13（2/2 09:33 更新）
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台股2日開盤走堅，最高達18059.07點，上漲90.96點，重返萬八大關。（中央社檔案照片）
台股2日開盤走堅，最高達18059.07點，上漲90.96點，重返萬八大關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美股回彈，蘋果（Apple）財報優於預期股價上漲1.3%，台股今天開盤走堅，最高達18059.07點，上漲90.96點，重返萬八大關，收復5日線約18010點。

早盤主要電子權值股台積電堅挺，聯發科小漲，人工智慧（AI）概念股廣達上揚逾2.6%，緯穎大漲逾6%，緯創漲2.6%。代表中小型股的櫃買OTC指數早盤走堅，再創波段高點。

本土證券法人指出，農曆連假將至，加上美國聯邦準備理事會（Fed）3月降息機率降低，市場觀望氛圍漸濃，不過台股仍具強勁買盤支撐，外資反手偏多操作，有助台股攻勢延續，農曆封關之前看是否站穩萬八關卡。（編輯：楊蘭軒）1130202

#台股
#台積電
#聯發科
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