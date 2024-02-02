美股回彈蘋果財報優 法人：中小型股強、台股看萬八

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美股4大指數全面上揚，蘋果（Apple）財報優於預期帶動股價漲1.3%，台股1日擺尾上漲78點收在17968點。法人指出，農曆封關前資金布局中小型股，美股今天回彈，看台股是否有機會重返萬八大關。

道瓊工業指數上漲369.54點或0.97%，以38519.84點作收，標準普爾500指數上揚60.54點或1.25%，收4906.19點。

科技股為主的那斯達克指數揚升197.63點或1.30%，收15361.64點，費城半導體指數上漲19.56點或0.46%，收4280.48點。

蘋果公布財報，去年第4季營收和獲利優於市場預期，占蘋果營收逾半的iPhone事業收入年增近6%，蘋果股價上漲1.33%，收在186.86美元。

外資買盤加持，台積電拉尾盤，台股加權指數1日擺尾終場上漲78.55點，收在17968.11點，重返17900點，成交值新台幣3069.46億元，加計盤後交易約3127.6億元。

三大法人外資及陸資、自營商買超，投信賣超，合計買超220.56億元，其中自營商買超5.04億元，投信賣超4.18億元，外資及陸資買超219.7億元。

在台指期淨部位，三大法人1日淨空單增加1771口，留倉部位淨空單增至3026口，其中外資留倉淨空單加碼1995口，增加至3521口。

本土證券法人指出，台股即將進入農曆春節連假，市場觀望氣氛漸濃，代表中小股的櫃買OTC指數1日盤中仍創波段高點，顯示農曆封關前資金布局中小型股，美股今天回彈，看台股是否有機會重返萬八大關。

半導體封測廠日月光投控1日預期上半年庫存調整結束，下半年成長加速，人工智慧（AI）高階先進封裝收入翻倍，今年整體資本支出將擴大40%至50%，投控在先進封裝持續與台積電密切合作。

瑞昱去年第4季稅後淨利21.8億元，每股純益4.25元，全年每股純益17.85元，預估第1季營運展望謹慎穩健，全年將回復成長。

世界先進去年稅後淨利73.7億元，減少51.76%，董事會1日決議每股配發4.5元現金股利，維持與前一年相同水準。（編輯：楊凱翔）1130202